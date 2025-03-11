Так, якщо просто затягнути ременем завеликі джинси, то їхній ґудзик матиме бажання стирчати знизу – під ременем. І це естетично не привабливо. Але блогер Noahaltink виклав на ютуб відео, в якому радить, як виправити ситуацію, пише 24 Канал!

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Як правильно затягнути пояс на джинсах

У своєму ролику блогер показує поширену помилку більшості чоловіків. Так-так, здебільшого ми так робимо, бо інакше на думку і не спадало. На щастя, усе можна змінити. Правда, у цьому випадку нам потрібний буде ремінь з язичком. Інший тут не підійде.

Зверніть увагу! Експерти розповіли, як часто потрібно прати джинси. Їхні поради надзвичайно важливі, адже якщо ви приділятимете цій процедурі надто багато часу, то вони зносяться, і проблема з ґудзиком буде останньою, яка вас бентежитиме.

Як правильно затягнути пояс на джинсах: дивіться відео

Якщо ви відео не дивились, то читайте уважно. Ми покроково пояснимо, що слід зробити, щоб красиво затягнути пояс, позбутись ґудзика, який стирчить, і бути на висоті. Отже:

Одягніть та застебніть джинси. Просуньте язичок ременя в отвір для ґудзика. Після цього можете сміливо застібати ремінь. У результаті маємо бездоганний образ і відсутність деталей, які можуть псувати ваш зовнішній вигляд.

Користувачі мережі розділились у своїх міркувань щодо цього лайфхака. Одні зауважили, що можна просто придбати джинси свого розміру, а інші – уявили пікантні ситуації, коли долі секунди могли наробити чимало біди, бо ви не встигли вчасно зняти ті самі штани. До слова, щодо перших, то нехай вони не забувають, що штани за 40 гривень не часто бувають ідеальними за розміром.

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Якщо поміж жартів, то ось частина коментарів і реакцій на хитрість блогера: