Так, если просто затянуть ремнем слишком большие джинсы, то их пуговица будет иметь желание торчать снизу – под ремнем. И это эстетически не привлекательно. Но блогер Noahaltink выложил на ютуб видео, в котором советует, как исправить ситуацию, пишет 24 Канал!

Стоит внимания Как стильно заправить футболку в брюки: хитрость тиктокера привлекла миллионы просмотров

Как правильно затянуть пояс на джинсах

В своем ролике блогер показывает распространенную ошибку большинства мужчин. Да-да, в основном мы так делаем, потому что иначе в голову и не приходило. К счастью, все можно изменить. Правда, в этом случае нам нужен будет ремень с язычком. Другой здесь не подойдет.

Обратите внимание! Эксперты рассказали, как часто нужно стирать джинсы. Их советы чрезвычайно важны, ведь если вы будете уделять этой процедуре слишком много времени, то они износятся, и проблема с пуговицей будет последней, которая вас будет смущать.

Как правильно затянуть пояс на джинсах: смотрите видео

Если вы видео не смотрели, то читайте внимательно об этом совете для мужчин. Мы пошагово объясним, что следует сделать, чтобы красиво затянуть пояс, избавиться от пуговицы, которая торчит, и быть на высоте. Итак:

Наденьте и застегните джинсы. Просуньте язычок ремня в отверстие для пуговицы. После этого можете смело застегивать ремень. В результате имеем безупречный образ и отсутствие деталей, которые могут портить ваш внешний вид.

Пользователи сети разделились в своих рассуждениях относительно этого лайфхака. Одни заметили, что можно просто приобрести джинсы своего размера, а другие – представили пикантные ситуации, когда доли секунды могли наделать немало беды, потому что вы не успели вовремя снять те же штаны. К слову, относительно первых, то пусть они не забывают, что штаны за 40 гривен нечасто бывают идеальными по размеру.

Смотрите также Каким должен быть кошелек, чтобы притягивал деньги: советы по фэншую

Если между шуток, то вот часть комментариев и реакций на хитрость блогера: