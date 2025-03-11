Так, если просто затянуть ремнем слишком большие джинсы, то их пуговица будет иметь желание торчать снизу – под ремнем. И это эстетически не привлекательно. Но блогер Noahaltink выложил на ютуб видео, в котором советует, как исправить ситуацию, пишет 24 Канал!
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Как правильно затянуть пояс на джинсах
В своем ролике блогер показывает распространенную ошибку большинства мужчин. Да-да, в основном мы так делаем, потому что иначе в голову и не приходило. К счастью, все можно изменить. Правда, в этом случае нам нужен будет ремень с язычком. Другой здесь не подойдет.
Обратите внимание! Эксперты рассказали, как часто нужно стирать джинсы. Их советы чрезвычайно важны, ведь если вы будете уделять этой процедуре слишком много времени, то они износятся, и проблема с пуговицей будет последней, которая вас будет смущать.
Как правильно затянуть пояс на джинсах: смотрите видео
Если вы видео не смотрели, то читайте внимательно об этом совете для мужчин. Мы пошагово объясним, что следует сделать, чтобы красиво затянуть пояс, избавиться от пуговицы, которая торчит, и быть на высоте. Итак:
- Наденьте и застегните джинсы.
- Просуньте язычок ремня в отверстие для пуговицы.
- После этого можете смело застегивать ремень.
- В результате имеем безупречный образ и отсутствие деталей, которые могут портить ваш внешний вид.
Пользователи сети разделились в своих рассуждениях относительно этого лайфхака. Одни заметили, что можно просто приобрести джинсы своего размера, а другие – представили пикантные ситуации, когда доли секунды могли наделать немало беды, потому что вы не успели вовремя снять те же штаны. К слову, относительно первых, то пусть они не забывают, что штаны за 40 гривен нечасто бывают идеальными по размеру.
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Если между шуток, то вот часть комментариев и реакций на хитрость блогера:
- "Многие люди худеют и не хотят покупать новый гардероб. Это хорошая идея";
- "Черт, это же гениально";
- "Это было бы осуществлением мечты, когда мои джинсы станут слишком свободными для меня, а не тесными";
- "Мужчина, ты гений".