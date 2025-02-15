Хлопець їв 30 яєць на день цілий місяць: як це змінило його тіло і сексуальний потяг

Джозеф Еверетт створив ютуб-канал What I've Learned, і став доволі популярним блогером. Історія про яйця – серед його найнесподіваніших відеоподорожей.

Річ у тім, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Навіщо він це зробив і що з цього в підсумку вийшло – розповідає 24 Канал завдяки New York Post.

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Що буде з людиною, якщо вона з'їсть 1000 яєць на місяць

Джозеф Еверетт пішов на сміливий експеримент з яйцями, щоб перевірити твердження легенди бодібілдингу Вінса Жиронди, нібито вживання 36 яєць на день працює для збільшення маси так само, як укол стероїдів.

Наукових даних чоловік особливо не знайшов, тому вирішив "просто їсти по 30 штук на день протягом місяця і подивитися, що з цього вийде". Так він і зробив.

Еверетт поїдав омлети з білка, смузі з сирим жовтком та інші комбінації, додаючи рису, яловичину, йогурт, фрукти, мед і час від часу протеїнові батончики. А на 14 день втомився готувати та перейшов на вживання всіх 30 добових яєць сирими.

При цьому він дотримувався режиму важкої атлетики й документував свій прогрес у відео (яке, до слова, набрало вже понад 800 000 переглядів).

"Я з'їв 900 яєць за місяць, і ось що сталося": дивіться відео What I've Learned

Він також виміряв свою вагу і здав аналізи крові, щоб відстежити ключові маркери, такі як рівень тестостерону і холестерину.

Під кінець місяця Еверетт набрав 6 кілограмів м'язової маси, а аналізи крові показали помітне зниження рівня тригліцеридів (шкідливих жирів) та підвищення рівня "хорошого холестерину".

У плані спорту – він зміг підняти на 44 кілограми більше, ніж на початку експерименту.

У цілому чоловік визначив цей виклик як відносно легкий, але не без нюансів. На 5 ніч його замучили гази, так що аж дівчина попросила його спати на дивані. А на 20 день він почав застрягати у туалеті більше ніж на годину.

Що цікаво, на 9 день чоловік почав помічати зміни у своїй сексуальній поведінці. Бо, як Еверетт припускав, жири й холестерин з яєць перетворювалися на тестостерон.

Я відчував себе більш зосередженим, мав тонни енергії в спортзалі й поза ним, моє лібідо було вищим, і я був трохи більш цілеспрямованим і нестриманим,

– пояснював він.

Утім, його фінальний аналіз крові не показав жодних змін у рівні тестостерону.