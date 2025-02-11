Цей 28-річний хлопець здобув репутацію людини, яка перевертає правила гри з інтернет-тролями, бо мститься він їм так, як ніхто інший не наважиться. 24 Канал завдяки Daily Star розповідає (і показує) докладніше.

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Цей хлопець знайшов спосіб боротися з хейтерами, від якого всі шоковані

Ітан робить тату на своєму тілі з образами та іменами людей. І цей підхід забезпечив йому майже 13 мільйонів уподобань у тіктоці та бозна скільки в інстаграмі. Туди він перейшов нещодавно, бо тікток, за словами флоридського блогера, місяцями придушував його контент.

28-річний Ітан (він просить називати його лише на ім'я) вдень працює в колцентрі компанії з галузі кондиціонування. А вночі перетворюється на професійного винищувача тролів.

Я не просто даю відсіч тролям. Я роблю заяву. Я підношу дзеркало до їхньої поганої поведінки й кажу: "Ось хто ви є",

– каже він.

Його шлях до тролінгу почався досить невинно. Коли Ітан уперше приєднався до тіктока, він був залежним, який одужував, тож документував свій шлях тверезості та демонстрував тату. Але саме його сильно татуйована зовнішність зробила його легкою мішенню для інтернет-хуліганів.

Ітан зробив неможливе – перетворив хейт у тату, і це треба бачити / Фото Cover Images

Тролі-хейтери приходили з коментарями на кшталт "ти ніколи не знайдеш роботу" або "твої татуювання огидні". Спочатку Ітан ігнорував їх, але з часом зважився на радикальну відповідь. Першим татуюванням для троля було ім'я – Грегорі.

Історія така: мати одного з його критиків висміювала його татуювання як ганебні, Ітан розшукав її сина в інстаграмі й витатуював його ім'я на спині . "Тепер на мені ім'я твого сина", – сказав він жінці, і та таки була розлючена.

. "Тепер на мені ім'я твого сина", – сказав він жінці, і та таки була розлючена. Одноразовий, як здавалося, жарт швидко перетворилося на феномен. Тепер Ітан може похвалитися "стіною ганьби" на спині та ногах – колекцією татуювань у стилі тролів. До слова, на все це чоловік вже витратив понад 10 000 доларів.

Але це варте кожної копійки. Це мій спосіб сказати: "Думай, перш ніж друкувати",

– наголосив Ітан.

Ці витівки зробили його тригерною фігурою. Він чув юридичні погрози, погрози вбивства та просто невпинну критику. Його акаунт у тіктоці банили понад 20 разів, та він завжди відновлював свою аудиторію з нуля.

Історія Ітана та його антитролінгових татуювань: дивіться відео Cover Images

Звісно, любов Ітана до татуювань сягає глибше, ніж його тролінгові витівки. Після 10-річної та в підсумку успішної боротьби із потягом до опіатів він замінив залежність на пристрасть до бодіарту. Перше татуювання він зробив у 18, але його справжня подорож почалася у 26 років – коли він став тверезим.

Тепер, вкритий чорнилом, Ітан повністю приймає свою нетрадиційну зовнішність. Він навчився любити себе таким, яким є. І якщо комусь це не подобається – це їхня проблема, а не його.