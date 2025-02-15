Дело в том, что человек съел 900 яиц за месяц. Зачем он это сделал и что из этого в итоге получилось – рассказывает 24 Канал благодаря New York Post.

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Что будет с человеком, если он съест 1000 яиц в месяц

Джозеф Эверетт пошел на смелый эксперимент с яйцами, чтобы проверить утверждение легенды бодибилдинга Винса Жиронды, якобы употребление 36 яиц в день работает для увеличения массы так же, как укол стероидов.

Научных данных мужчина особо не нашел, поэтому решил "просто есть по 30 штук в день в течение месяца и посмотреть, что из этого получится". Так он и сделал.

Эверетт поедал омлеты из белка, смузи с сырым желтком и другие комбинации, добавляя риса, говядину, йогурт, фрукты, мед и время от времени протеиновые батончики. А на 14 день устал готовить и перешел на употребление всех 30 суточных яиц сырыми.

При этом он придерживался режима тяжелой атлетики и документировал свой прогресс в видео (которое, к слову, набрало уже более 800 000 просмотров).

"Я съел 900 яиц за месяц, и вот что произошло": смотрите видео What I've Learned

Он также измерил свой вес и сдал анализы крови, чтобы отследить ключевые маркеры, такие как уровень тестостерона и холестерина.

Под конец месяца Эверетт набрал 6 килограммов мышечной массы, а анализы крови показали заметное снижение уровня триглицеридов (вредных жиров) и повышение уровня "хорошего холестерина".

В плане спорта – он смог поднять на 44 килограмма больше, чем в начале эксперимента.

В целом мужчина определил этот вызов как относительно легкий, но не без нюансов. На 5 ночь его замучили газы, так что даже девушка попросила его спать на диване. А на 20 день он начал застревать в туалете больше чем на час.

Что интересно, на 9 день мужчина начал замечать изменения в своем сексуальном поведении. Потому что, как Эверетт предполагал, жиры и холестерин из яиц превращались в тестостерон.

Я чувствовал себя более сосредоточенным, имел тонны энергии в спортзале и вне его, мое либидо было выше, и я был немного более целеустремленным и несдержанным,

– объяснял он.

Впрочем, его финальный анализ крови не показал никаких изменений в уровне тестостерона.