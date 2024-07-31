І, ясна річ, поділилася зі своїми підписниками кількома фото. І було б вкрай несправедливо, якби ми не показали їх вам, адже Джозефіна Джексон добряче так запалила мережу.

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Гарячі фото зводять з розуму

Серію фото Джозефіна виклала на своїй запасній сторінці в інстаграмі, адже основна знову отримала страйк від Meta. Так-так, Цукерберг далі обходить незручні для нього теми та блокує українців за "сенситивний" контент.

Хай там як, на запасній сторінці порноакторка виклала кілька гарячих фото. На них вона позує у відвертому боді у сіточку. Для зйомки вона потрапила під справжнісінький душ. І це не на жарт розбурхало користувачів мережі.

Джозефіна Джексон знялась у спокусливому боді / Фото з інстаграму Джексон

Підписники української порноакторки у захваті від неї. Вони буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно залишаємо деякі з них для вас:

"Так, знову ст**к, може досить?";

"Фото просто вогонь";

"Мм капець талановита дівчина також вогонь, зробимо щось цікаве разом?";

"От це фігура ТОП";

"Не був би на війні, одружився б з тобою";

"Бездоганність тут";

"Богиня";

"Така сексуальна";

"Змокла до трусів".

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Джозефіна Джексон знає, що подобається її прихильникам. І вона залюбки це демонструє. А якщо ви хочете бути серед перших, хто побачить її гарячі фото та відео, то гайда підписуватись на неї в інстаграмі.