У фільмі "Як я зустрів вашу маму" одна з нестандартних теорій Барні Стінсона про жінок і спокушання звучала так: "Група жінок може виглядати сексуально, але тільки як група – якщо дивитися на них окремо, вони потворні". Звісно, ми ці слова не сприймаємо всерйоз. А проте…

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Що таке ефект друга

А проте двоє психологів зі США зацікавилися цією темою. Дрю Вокер та Едвард Вул, дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, попросили 130 добровольців оцінити привабливість людей на різних фотографіях.

Учасникам показали групові фотографії, а потім – кожне обличчя окремо, щоб оцінити їхню привабливість. І результат був ось який: кожна особа сприймалася як більш приваблива, коли була у групі, незалежно від розміру групи. Всупереч усім очікуванням, теорія, жартом озвучена у кіно, виявилася правдивою.

Дивно, але факт: на групових фото ми виглядаємо привабливіше, ніж наодинці / Фото freepik

Чому ми завжди маємо кращий вигляд у групі

Це явище залежить як від нашої зорової системи, так і від сукупності контекстної інформації. На наш мозок впливають 3 різні когнітивні упередження.

По-перше, це оптичний ефект: зорова система автоматично обчислює загальне зображення облич, представлених у групі.

По-друге, окремі члени групи упереджені щодо цього загального середнього показника.

По-третє, усереднені обличчя є більш привабливими, оскільки особливості, асиметрія чи диспропорції кожної окремої людини розмиваються.

Простіше кажучи, ми несвідомо беремо середнє значення з облич, які бачимо, незалежно від кількості людей на фото. І сприймаємо групову фотографію як ціле, а не як суму частин. В результаті усереднене обличчя, яке потрапляє в наш мозок, виглядає більш симетричним, більш приємним для ока і, отже, більш привабливим.

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Що ж, невже тепер варто уникати селфі? Відверто кажучи, навряд. Адже дослід показав, що на груповому фото ми сприймаємо людей красивішими лише на 1,5 – 2%.