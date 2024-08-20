В фильме "Как я встретил вашу маму" одна из нестандартных теорий Барни Стинсона о женщинах и соблазнении звучала так: "Группа женщин может выглядеть сексуально, но только как группа – если смотреть на них по отдельности, они уродливы". Конечно, мы эти слова не воспринимаем всерьез. Тем не менее...

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Что такое эффект друга

Тем не менее двое психологов из США заинтересовались этой темой. Дрю Уокер и Эдвард Вул, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, попросили 130 добровольцев оценить привлекательность людей на различных фотографиях.

Участникам показали групповые фотографии, а затем – каждое лицо отдельно, чтобы оценить их привлекательность. И результат был вот какой: каждый человек воспринимался как более привлекательный, когда был в группе, независимо от размера группы. Вопреки всем ожиданиям, теория, шутя озвученная в кино, оказалась правдивой.

Удивительно, но факт: на групповых фото мы выглядим привлекательнее, чем наедине / Фото freepik

Почему мы всегда лучше выглядим в группе

Это явление зависит как от нашей зрительной системы, так и от совокупности контекстной информации. На наш мозг влияют 3 различные когнитивные предубеждения.

Во-первых, это оптический эффект: зрительная система автоматически вычисляет общее изображение лиц, представленных в группе.

Во-вторых, отдельные члены группы предвзяты к этому общему среднему показателю.

В-третьих, усредненные лица являются более привлекательными, поскольку особенности, асимметрия или диспропорции каждого отдельного человека размываются.

Проще говоря, мы бессознательно берем среднее значение из лиц, которые видим, независимо от количества людей на фото. И воспринимаем групповую фотографию как целое, а не как сумму частей. В результате усредненное лицо, которое попадает в наш мозг, выглядит более симметричным, более приятным для глаза и, следовательно, более привлекательным.

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Что же, неужели теперь стоит избегать селфи? Откровенно говоря, вряд ли. Ведь опыт показал, что на групповом фото мы воспринимаем людей красивее лишь на 1,5 – 2%.