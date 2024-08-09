Але це не єдиний спосіб опрацювати прес. Насправді багато людей сьогодні вважають за краще робити інші рухи, оскільки вважають їх більш ефективними та легшими для спини.

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Ці вправи не лише зміцнять прес, але й решту тіла

За словами персонального тренера Вілла Дюру, можна зміцнити прес і напрацювати сталеві м'язи живота, виконуючи майже все тренування стоячи та за допомогою всього 6 вправ. Якщо замислитися, справді, присідання або й жим штанги стоячи таки підтягують прес.

Тобто найкращі вправи на прес – це ті, які ви не робите, або ті, які ви не робили, думаючи тільки про свій прес. Експерт вказав на найефективніші рухи, які не тільки дадуть вам сильний прес і менше болю в спині, але й зміцнять решту тіла.

Можна зміцнити прес і напрацювати сталеві м'язи живота, виконуючи майже все тренування стоячи / Фото freepik

Махи однією рукою – 4 по 12 на кожну сторону.

Жим Арнольда стоячи – 3 по 12.

Гребля горили – 4 по 12 на кожну сторону.

Планка "щука" або піраміда, з перенесенням штанги на протилежну ногу – 4 по 8 на кожну сторону.

Підтягування на перекладині з тягою гирі – 4 по 10 на кожну руку.

Присідання з пресом – 3 по 10.

Усе, що вам знадобиться – це гирі або штанга, і не забувайте завжди тримати прес сильним і скороченим, інакше від вправ не буде користі. І найкраще налаштуватися на те, що це буде нелегко, тому що ви будете стояти. Але ваше тіло відчує це більше, ніж за будь-якого класичного набору вправ на прес, що ви робили раніше.