Но это не единственный способ проработать пресс. На самом деле многие люди сегодня предпочитают делать другие движения, поскольку считают их более эффективными и легкими для спины.

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Эти упражнения не только укрепят пресс, но и остальное тело

По словам персонального тренера Уилла Дюру, можно укрепить пресс и наработать стальные мышцы живота, выполняя почти всю тренировку стоя и с помощью всего 6 упражнений. Если задуматься, действительно, приседания или жим штанги стоя таки подтягивают пресс.

То есть лучшие упражнения на пресс – это те, которые вы не делаете, или те, которые вы не делали, думая только о своем прессе. Эксперт указал на самые эффективные движения, которые не только дадут вам сильный пресс и меньше боли в спине, но и укрепят остальное тело.

Можно укрепить пресс и наработать стальные мышцы живота, выполняя почти всю тренировку стоя / Фото freepik

Махи одной рукой – 4 по 12 на каждую сторону.

Жим Арнольда стоя – 3 по 12.

Гребля гориллы – 4 по 12 на каждую сторону.

Планка "щука" или пирамида, с переносом штанги на противоположную ногу – 4 по 8 на каждую сторону.

Подтягивания на перекладине с тягой гири – 4 по 10 на каждую руку.

Приседания с прессом – 3 по 10.

Все, что вам понадобится – это гири или штанга, и не забывайте всегда держать пресс сильным и сокращенным, иначе от упражнений не будет пользы. И лучше всего настроиться на то, что это будет нелегко, потому что вы будете стоять. Но ваше тело почувствует это больше, чем при любом классическом наборе упражнений на пресс, что вы делали раньше.