Експерт назвав найбридкіший предмет вашого авто, якого ви торкаєтесь щодня

Здавалося б, ви регулярно возите машину на автомийку. Ви прибираєте бруд ззовні. Втім, ви точно не підозрювали, що всередині вашого транспортного засобу є один предмет, який можна порівняти з унітазом.

Таке порівняння зробив провідний мийник розкішних авто з Великої Британії Джеймс Тейлор. Він назвав річ, яку потрібно ретельно прибирати, пише 24 Канал з посиланням на видання Express.

Варте уваги Ваші щоденні звички б'ють по гаманцю: вчимось ефективно заощаджувати паливо

Предмет, брудніший за унітаз

За словами експерта, під час миття автомобіля та прибирання у салоні максимум уваги слід приділити керму. Він запевняє, що до бактерій, які накопичуються на ньому, "слід ставитись серйозно".

Згідно з дослідженнями, кермо може містити сотні бактерій на квадратний сантиметр. Зокрема мовиться про ті, які пов'язані з важкими захворюваннями – харчовими отруєннями або шкірними інфекціями. За словами фахівців з автомобільної промисловості з Plates Express, часто йдеться про значно більшу кількість бактерій, ніж на смартфонах, клавіатурі або сидінні громадського туалету.

Люди торкаються свого обличчя, телефону, їжі, а потім хапаються за кермо. Я мив Bentley, які виглядали бездоганно, але коли ви берете мазок з керма, рівень бактерій зашкалює. Для більшості здорових людей це не становить великої небезпеки, але якщо у вас є діти, алергія або низький імунітет, до цього варто поставитися серйозно,

– наголосив Джеймс.



Кермо брудніше за унітаз у громадському туалеті / Фото freepik

Як правильно чистити кермо

Будьмо чесними, ми зосереджені на тому, щоб прибрати бруд з салону. Нас тривожить пісок на килимках. Але ми не хвилюємось через бактерії, які не можемо побачити неозброєним оком. А отже, ми навіть не підозрюємо, наскільки брудною може бути поверхня, з якою контактуємо.

Ви не можете тижнями не мити руки. Але водії місяцями не витирають одну поверхню, до якої вони торкаються щодня,

– додає Джеймс.

Фахівці закликають власників автомобілів використовувати спеціальні засоби для очищення салону. Також кермо можна протерти з допомогою антибактеріальних серветок, які дозволяють продезінфікувати поверхню.

Важливо не забувати протирати шви на кермі. Все тому, що бактерії можуть ховатись у складках і швах, доступ до яких не такий уже й простий.

Дивіться також Водіїв закликали ні в якому разі не залишати цю річ у салоні у спекотний день

Також варто після обробки залишати кермо на певний час. Дайте йому можливість висохнути, перш ніж торкатись руками та рушати в дорогу.