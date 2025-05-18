Такое сравнение сделал ведущий мойщик роскошных авто из Великобритании Джеймс Тейлор. Он назвал вещь, которую нужно тщательно убирать, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Express.

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Предмет, грязнее унитаза

По словам эксперта, во время мытья автомобиля и уборки в салоне максимум внимания следует уделить рулю. Он уверяет, что к бактериям, которые накапливаются на нем, "следует относиться серьезно".

Согласно исследованиям, руль может содержать сотни бактерий на квадратный сантиметр. В частности говорится о тех, которые связаны с тяжелыми заболеваниями – пищевыми отравлениями или кожными инфекциями. По словам специалистов по автомобильной промышленности из Plates Express, часто речь идет о значительно большем количестве бактерий, чем на смартфонах, клавиатуре или сиденье общественного туалета.

Люди касаются своего лица, телефона, еды, а затем хватаются за руль. Я мыл Bentley, которые выглядели безупречно, но когда вы берете мазок с руля, уровень бактерий зашкаливает. Для большинства здоровых людей это не представляет большой опасности, но если у вас есть дети, аллергия или низкий иммунитет, к этому стоит отнестись серьезно,

– подчеркнул Джеймс.



Руль грязнее унитаза в общественном туалете / Фото freepik

Как правильно чистить руль

Будем честными, мы сосредоточены на том, чтобы убрать грязь из салона. Нас тревожит песок на ковриках. Но мы не волнуемся из-за бактерий, которые не можем увидеть невооруженным глазом. А значит, мы даже не подозреваем, насколько грязной может быть поверхность, с которой контактируем.

Вы не можете неделями не мыть руки. Но водители месяцами не вытирают одну поверхность, к которой они прикасаются ежедневно,

– добавляет Джеймс.

Специалисты призывают владельцев автомобилей использовать специальные средства для очистки салона. Также руль можно протереть с помощью антибактериальных салфеток, которые позволяют продезинфицировать поверхность.

Важно не забывать протирать швы на руле. Все потому, что бактерии могут прятаться в складках и швах, доступ к которым не так уж и прост.

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Также стоит после обработки оставлять руль на определенное время. Дайте ему возможность высохнуть, прежде чем касаться руками и отправляться в путь.