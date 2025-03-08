А чи знаєте ви, що вона означає? Це не такий вже й незначний аксесуар, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Що означає червона шпилька на костюмі Макрона

Червона шпилька Еммануеля Макрона, окрім стилістичного ефекту, має велике символічне значення. Вона показує нам Розетку Великого Хреста – знак, яким відзначають людей, удостоєних Великого Хреста Почесного легіону. Це найвища відзнака в ордені Почесного легіону, яка надає також статус кавалера, командора і великого офіцера.

Від заснування П'ятої республіки у 1958 році кожен глава французької держави автоматично здобуває 2 відзнаки:

Знак Великого Хреста Почесного легіону (означає "видатні заслуги громадян" і "зразки французької громадянськості").

(означає "видатні заслуги громадян" і "зразки французької громадянськості"). І знак Великого Хреста Національного ордена "За заслуги" (означає "нагородження видатних заслуг і заохочення рушійних сил країни").

Президент Франції Макрон і його незмінна шпилька на піджаку / Фото АР

Обрання президентом Франції також робить людину автоматично Великим магістром Національного ордена Почесного легіону, що дає йому право номінувати інших для нагородження.

Орден Почесного легіону зазвичай є медаллю зі стрічкою, яка висить над грудьми з лівого боку. Але президенти мають більш стриману версію для повсякденного носіння – на піджаки костюмів вони вішають шпильку-розетку. А підвісні нагороди вже використовують на офіційних і військових церемоніях.

Зауважмо, що цей тип значка заборонено носити, якщо людина не була офіційно призначена та нагороджена урядом. Інакше її за зухвалість покарають за кримінальним кодексом на рік ув'язнення і накладуть штраф у 15 000 євро.