Еммануель Макрон носить її завжди: що означає червона шпилька на костюмі президента Франції
- Червона шпилька на костюмі Еммануеля Макрона має не тільки стилістичне, а й символічне значення.
- Кожен президент Франції з 1958 року автоматично здобуває дві державні відзнаки. Докладніше у статті.
Ця маленька червона шпилька є аксесуаром, який ніколи не покидає образ французького глави держави – Еммануеля Макрона. Щоразу, коли він з'являється на публіці, цю шпильку можна побачити на лівій стороні його піджака.
А чи знаєте ви, що вона означає? Це не такий вже й незначний аксесуар, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
Дивіться також Навіщо на рукав піджака шиють ґудзики й до чого тут Наполеон
Що означає червона шпилька на костюмі Макрона
Червона шпилька Еммануеля Макрона, окрім стилістичного ефекту, має велике символічне значення. Вона показує нам Розетку Великого Хреста – знак, яким відзначають людей, удостоєних Великого Хреста Почесного легіону. Це найвища відзнака в ордені Почесного легіону, яка надає також статус кавалера, командора і великого офіцера.
Від заснування П'ятої республіки у 1958 році кожен глава французької держави автоматично здобуває 2 відзнаки:
- Знак Великого Хреста Почесного легіону (означає "видатні заслуги громадян" і "зразки французької громадянськості").
- І знак Великого Хреста Національного ордена "За заслуги" (означає "нагородження видатних заслуг і заохочення рушійних сил країни").
Обрання президентом Франції також робить людину автоматично Великим магістром Національного ордена Почесного легіону, що дає йому право номінувати інших для нагородження.
Орден Почесного легіону зазвичай є медаллю зі стрічкою, яка висить над грудьми з лівого боку. Але президенти мають більш стриману версію для повсякденного носіння – на піджаки костюмів вони вішають шпильку-розетку. А підвісні нагороди вже використовують на офіційних і військових церемоніях.
Зауважмо, що цей тип значка заборонено носити, якщо людина не була офіційно призначена та нагороджена урядом. Інакше її за зухвалість покарають за кримінальним кодексом на рік ув'язнення і накладуть штраф у 15 000 євро.