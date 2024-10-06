41-річна Луїза Гловер була коронована "Моделлю року" Playboy у 2006 році. Деякий час вона жила без орендної плати в розкішному маєтку Г'ю Гефнера в Лос-Анджелесі, пише The Sun.

Варте уваги Модель, яка пообіцяла переспати з сотнями першокурсників, взяла паузу задля їхніх татусів

Як вона з моделі Playboy стала безхатченком

Але доля британської красуні змінилася у 2010 році, коли у неї сталася зупинка серця після операції з імплантації грудей, і вона провела п'ять тижнів у лікарні.

Зараз Гловер живе в наметі вартістю 80 доларів на фермі в сільському районі Редінга, Англія, і побоюється за своє майбутнє, оскільки швидко наближаються холоди.



Луїза Гловер тепер мешкає у наметі / Фото MEGA

"У мене немає сім'ї, на яку можна покластися", – сказала ексмодель, яка виховувалася в прийомних сім'ях, в новому емоційному інтерв'ю.

Вона намагається не падати духом і отримати максимум від своєї ситуації, але це складно. Дівчині необхідно якнайшвидше вирватися з цієї халепи. Все має змінитися до того, як настане зима, наголошує Гловер.

Колишня зірка Playboy зазначила, що вперше почала працювати моделлю у віці 20 років і швидко привернула до себе міжнародну увагу.

Її охрестили "британською Кармен Електрою" і перевезли до Сполучених Штатів, де вона позувала для Playboy.

Це був найкращий час, ніби інший світ, – згадувала красуня. – Тоді я навіть не замислювалася про це, але я тусувалася з найбільшими іменами світу.

Вона відвідувала вечірки з такими зірками, як Леонард Ді Капріо, Метью Перрі та Періс Хілтон. Незабаром Гловер оселилася в особняку Playboy Гефнера вартістю 100 мільйонів доларів, куди регулярно навідувалися й інші зірки першої величини.

"Ми влаштовували дикі вечірки, – згадувала вона. – Одного разу я розмалювала своє тіло, і ми всі танцювали навколо Снуп Дога, коли він виступав на сцені в будинку".



Гловер з теплотою згадує Гефнера / Фото з інстаграму Гловер

Гловер розповіла The Sun, що Гефнер завжди ставився до неї доброзичливо і що вона насолоджувалася своїми днями в сумнозвісному особняку, сказавши: "Я любила всіх інших моделей Playboy, ми були як сім'я. Мені дуже подобався Г'ю, він був справжнім джентльменом".

Оговтавшись від серцевого нападу у 2010 році, Гловер вирішила зосередитися на персональних тренуваннях.

"Це стало для мене тривожним дзвінком", – говорить вона про своє п'ятитижневе перебування в лікарні.

Після операції з імплантації вона підхопила сепсис, що спричинило зупинку серця.

Я почала тренуватися і зайнялася фітнесом і моделюванням способу життя, – розповіла Гловер. – У мене були угоди з більшістю великих брендів. Nike спонсорував мене, і я відчула, що знову на підйомі.

Але після того, як її робота з персональних тренувань припинилася на тлі кризи вартості життя у Великій Британії, модель виявила, що ледве зводить кінці з кінцями.



Гловер знімалась для Playboy / Фото з інстаграму Гловер

"Тепер, коли я старша, мені важко, модельної роботи більше немає, – пояснила вона. – Я б із задоволенням виступала, і я все ще знімаюся в рекламі, але я відмовляюся робити що-небудь порнографічне".

Гловер каже, що у неї "занадто велика самоповага", щоб працювати стриптизеркою або заснувати порножурнал на OnlyFans.

Замість цього блондинка намагається набрати нових клієнтів для персональних тренувань і намагається побудувати бізнес з вигулу собак.

Окрім намету, у Гловер є невелика плита для приготування їжі, дві грілки, щоб зігрітися, і непохитне почуття оптимізму, попри труднощі.

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Вона зауважила, що у певному сенсі відчуває себе спокійніше. Так, днями вона спостерігала за зірками, які падають, загорнувшись у свій спальний мішок. Таким чином Гловер намагається знаходити плюси у ситуації, в яку вона потрапила.