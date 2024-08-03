"Пеніс став на заваді": епічне відео стрибка французького спортсмена на Олімпіаді-2024

Цього разу Олімпійські ігри запам'ятаються цілою низкою епічних моментів. Один із них пов'язаний зі стрибком французького спортсмена Ентоні Амміраті. Він не потрапив до фіналу через свій пеніс.

Ролик зі стрибком французького спортсмена миттєво став вірусним. Користувачі мережі активно жартують, що це той рідкісний момент, коли великий пеніс – не в радість!

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Пеніс став на заваді фіналу

У суботу, 3 серпня, Амміраті не вдалось перестрибнути жердину. Спортсмен збив її, як ви вже зрозуміли, своїм причинним місцем. Так, надто великий пеніс став причиною, що він провалив кваліфікаційний відбір до фіналу. Коментаторам аж слів забракло, настільки це був епічний момент. Разом з тим, багатослівними традиційно залишаються користувачі мережі.

Ентоні Амміраті не потрапив до фіналу через свій пеніс: дивіться відео

Коли ти ось-ось виграєш олімпійську медаль, але твій величезний член стає на заваді, а весь світ спостерігає за тобою в сповільненому темпі,

– написав один користувач у мережі X.

У той час як соціальні мережі заполонили жарти про статевий член Амміраті, французькі видання підкреслюють невдалий поворот долі Амміраті, який не матиме іншого шансу поборотися за медаль і покинув Олімпіаду разом з іншими французькими стрибунами з жердиною.

Загалом, французькі спортсмени добре себе почувають на Олімпіаді, здобувши 41 медаль, 12 з яких – золоті. Французька команда посідає друге місце в медальному заліку після Китаю. Збірні Австралії, США та Великої Британії посідають третє, четверте та п'яте місця відповідно.

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Лише чемпіон з плавання Маршан виграв чотири олімпійських золота в індивідуальному плаванні, батерфляєм та брасом серед чоловіків. Серед інших французьких олімпійців-переможців – дзюдоїст-важковаговик Тедді Рінер, який у п'ятницю ввечері здобув свою третю олімпійську золоту медаль в індивідуальному заліку.