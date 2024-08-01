Спортсмен приголомшив уболівальників, коли підняв руки. Саме у цей момент оголилась нижня частина живота. І хоч його голий торс і так усі бачили, саме цей момент став шалено обговорюваним у мережі. І це зробило Томаса Чеккона справжньою секс-іконою!

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Мережа активно обговорює Чеккона

Чеккон не лише виграв "бронзу" в естафеті, а й вирвав "золото" під час запливу на спині через день. Як зауважив сам спортсмен, він здійснив свою мрію. Що ж кажуть у мережі? Та там відверто божеволіють від італійця та буквально співають йому дифірамби.

Чеккон здобу золоту медаль / Фото з інстаграму Чеккона

Я щойно бачив, як Томас Чеккон виграв золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині, так що він не тільки гарячий, але й олімпійський чемпіон,

– написав один з глядачів у соціальних мережах.

Інший користувач зауважив, що Чеккон, мабуть, "має модельний контракт".

Одна деталь зробила Чеккона популярним: дивіться відео

Томас Чеккон, відомий як "Акула", став зіркою Олімпійських ігор 2024 року в Парижі не лише тому, що двічі піднявся на п'єдестал пошани, але й завдяки своїй зовнішності. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, золотий і бронзовий олімпійський медаліст 2024 року став схожим на "модель Calvin Klein" через випадкову несправність гардероба.

У Томаса Чеккона кожні 4 роки збільшується кількість підписників в інстаграмі,

– додав користувач мережі.

У тіктоці одна жінка поділилася: "Що відбувається з італійською командою з плавання на Олімпіаді, яка виглядає як моделі Calvin Klein?".

Італійську команду порівнюють з моделями: дивіться відео

Інша користувачка, яка була присутня на чоловічій естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем, показала відео з Томасом після церемонії нагородження і сказала, що вона "свайпне вправо" на нього.

"Померла і потрапила на небеса насправді", – написала вона в підписі до відео.

Популярність Томаса набирає обертів, а його історична перемога на дистанції 100 метрів на спині в понеділок 29 липня продовжує викликати захоплення. На X (раніше відомий як Twitter), фанат написав: "Наступна топмодель Олімпіади і золотий медаліст – Томас Чеккон". Інші писали:

"Не дивно, що він переміг, ця лінія підборіддя, мабуть, розсікла воду навпіл, коли він пірнув".

"Томас Чеккон такий красивий".

"Весь американський патріотизм покидає моє тіло, коли Томас Чеккон на моєму екрані".

Ще одна людина відгукнулася: "Святі небеса".

Готувався до деталей

Я готувався до цього фіналу до найдрібніших деталей, – сказав Томас в інтерв'ю Rai Italia у вівторок. – Я такий щасливий і дуже схвильований.

Спортсмен отримав прізвисько "Акула" за свою швидкість у воді, неабияку рішучість і зріст 1,97 метра.

"Ти повинен бути хорошим, тоді твоя удача також має значення", – прокоментував Томас золоту медаль свого товариша по команді Ніколо Мартіненгіса, яку він завоював на дистанції 100 метрів брасом у неділю 28 липня.

Зріст Чеккона – 1,97 метра / Фото з інстаграму Чеккона

Батьки Томаса також є спортсменами. Його батько, Лоріс, – п'ятиборець, а мати, Джола, – чемпіонка з катання на роликових ковзанах.

"Коли я був дитиною, я їздив на тренування з Альберто (його тренером – Gentelman 24) на машині, – згадує олімпієць. – Він запитав мене, про що я мрію, я відповів, що хочу виграти Олімпійські ігри, а він сказав: "Заспокойся, не все одразу". У дитинстві я знав, що можу перемогти".

У розмові з Раєм Томас зізнався, що на п'єдесталі пошани він був "емоційним".

Він сказав: "Такого зі мною не траплялося на чемпіонатах світу, але тут гонка відбувається кожні чотири роки, якщо ти помиляєшся, то втрачаєш все".

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Томасу Чеккону лише 23 роки. І ми віримо в те, що попереду на нього очікує не одна золота медаль. Хай там як, сталевий прес та ідеальну лінію внизу живота, якими може похизуватись італієць, обговорюватимуть ще не один день!