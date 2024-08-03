"Пенис помешал": эпическое видео прыжка французского спортсмена на Олимпиаде-2024

На этот раз Олимпийские игры запомнятся целым рядом эпических моментов. Один из них связан с прыжком французского спортсмена Энтони Аммирати. Он не попал в финал из-за своего пениса.

Ролик с прыжком французского спортсмена мгновенно стал вирусным. Пользователи сети активно шутят, что это тот редкий момент, когда большой пенис – не в радость!

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Пенис помешал финалу

В субботу, 3 августа, Аммирате не удалось перепрыгнуть планку. Спортсмен сбил ее, как вы уже поняли, своим причинным местом. Так, слишком большой пенис стал причиной, что он провалил квалификационный отбор в финал. Комментаторам аж слов не хватило, настолько это был эпический момент. Вместе с тем, многословными традиционно остаются пользователи сети.

Энтони Аммирати не попал в финал из-за своего пениса: смотрите видео

Когда ты вот-вот выиграешь олимпийскую медаль, но твой огромный член становится помехой, а весь мир наблюдает за тобой в замедленном темпе,

– написал один пользователь в сети X.

В то время как социальные сети заполонили шутки о половом члене Аммирати, французские издания подчеркивают неудачный поворот судьбы Аммирати, который не будет иметь другого шанса побороться за медаль и покинул Олимпиаду вместе с другими французскими прыгунами с шестом.

В общем, французские спортсмены хорошо себя чувствуют на Олимпиаде, получив 41 медаль, 12 из которых – золотые. Французская команда занимает второе место в медальном зачете после Китая. Сборные Австралии, США и Великобритании занимают третье, четвертое и пятое места соответственно.

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Только чемпион по плаванию Маршан выиграл четыре олимпийских золота в индивидуальном плавании, баттерфляем и брассом среди мужчин. Среди других французских олимпийцев-победителей – дзюдоист-тяжеловес Тедди Ринер, который в пятницу вечером получил свою третью олимпийскую золотую медаль в индивидуальном зачете.