Не обошлось и без скандалов. К Эрике Викман, которая выступила во втором полуфинале Евровидения 2025, ранее обратился Европейский вещательный союз (EBU). Она призвала артистку внести определенные коррективы в ее выступление, пишет 24 Канал.

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Слишком сексуальный образ Эрики не дает покоя

Если конкретнее, то от Эрики потребовали изменить ее выступление из-за чрезмерно сексуального содержания. Изменения должны коснуться как костюма артистки, так и хореографии и тематики выступления. Но певица с замечаниями не согласилась. Впрочем, одну деталь в своем образе она таки изменила. Ее можно увидеть на видео выступления, которое мы оставляем ниже.

Erika Vikman – ICH KOMME: смотрите видео выступления на полуфинале Евровидения 2025

видео появится как только его опубликуют

Эпатировать публику – не что-то новое для Эрики Викман. Ее страница в инстаграме достаточно откровенная. Там финская певица публикует фотографии, которые не на шутку будоражат сеть. И на них мы сосредоточим свое внимание. Айда смотреть, чем же Эрика удивляет своих поклонников в инстаграме.

Горячие фото Эрики Викман

Кадры с репетиции дерзкого выступления Эрики / Фото из инстаграма Эрики

Брутальный образ Эрики / Фото из инстаграма Эрики

Эрика выбирает образы, которые подчеркивают ее пышные изгибы / Фото из инстаграма Эрики

Обнажить грудь перед камерой – запросто / Фото из инстаграма Эрики

Эрика обожает дерзкие и изысканные одновременно вещи / Фото из инстаграма Эрики

Латексное боди подходит Эрике / Фото из инстаграма Эрики

Часто Эрика буквально игнорирует низ / Фото из инстаграма Эрики

Эрика с удовольствием эпатирует публику / Фото из инстаграма Эрики

Вот те самые сексуализированные изгибы, которые смущают организаторов / Фото из инстаграма Эрики

Латексный наряд идеально подходит Эрике / Фото из инстаграма Эрики

Очередной провокационный образ Эрики / Фото из инстаграма Эрики

Горячая импровизация на тему платьев / Фото из инстаграма Эрики

Провокация – второе имя Эрики / Фото из инстаграма Эрики

Эрика Викман – и участница Евровидения, которую еще очень и очень долго будут обсуждать. Оно и не удивительно, ведь такое выступление сложно забыть!