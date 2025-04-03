Чому раніше мало кому відома вода в пляшках "Саратога" стала вірусною у соцмережах

Усе почалося з відео, яке опублікував Ештон Голл. Там чоловік стисло показує свою багатогодинну ранкову рутину, і в ній фігурують кобальтово-сині пляшки бренду води Saratoga.

Насправді це досить популярна вода у США, але в решті світу про неї рідко згадують. І от тепер вона стала відомою всюди. 24 Канал із посиланням на New York Post розповість докладніше.

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Блогер став вірусним і розкрутив бренд води: тепер її шукають на 1000% частіше

Отже, Ештон Голл у своєму відео використовував воду "Саратога" для різних цілей – полоскав рот після чищення зубів, пив під час тренування та під час перегляду чогось на телефоні, а також занурював обличчя в миску з льодом та цією водою.

Відео ранкової рутини чоловіка в його інстаграмі набрали сотні мільйонів переглядів. І глядачі не могли не помітити там непропорційну кількість води під брендом Saratoga. Лише в одному з низки кліпів блакитну пляшку показують у 25 кадрах.

У зв'язку з великою кількістю розмов у мережі про цю воду, акції Primo Brands, материнської компанії Saratoga, зросли на 16%.

материнської компанії Saratoga, зросли на 16%. А пошукові запити зросли більш ніж на 1000%, досягнувши історичного максимуму.

досягнувши історичного максимуму. Також бренд отримав 10% зростання кількості підписників в інстаграмі, а його вода стала на 7 позицію трендів на X.

Вода "Саратога" стала "випадково" популярною у всьому світі завдяки соцмережам / Колаж 24 Каналу фото Saratoga та ashtonhallofficial

При цьому користувачі тіктока та X висміюють цю рутину Голла, а не хвалять. Але байдуже – бо вони знімають пародії, використовуючи ті самі пляшки Saratoga. Ба й сам бренд Saratoga не залишився осторонь і приєднався до веселощів.

У 4 різних постах в соцмережах "Саратога" згадувала про вірусну рутину та її трендсеттера. В одному, до прикладу, зображено синю пляшку поруч із мискою льоду та бананом, який також часто з'являється у ранковому раціоні Голла.

Цікаво, що за офіційними даними Primo Brands не наймала Ештона Голла як бренд-амбасадора, і він не отримував жодної компенсації за "рекламну кампанію". Схоже, Голл просто любить воду "Саратога".