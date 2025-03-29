Фітнес-інфлюенсера звати Ештон Голл, і він таки став вірусним на Х із відео про початок свого дня. 24 Канал завдяки New York Post розповість докладніше.

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Чоловік показав, як починає свій ранок, і шокував мережу

Якщо вірити відео, чоловік починає свій день о 03:53 ранку, видаляючи синусну смужку з носа і скотч із губ. Це не жарт, дехто справді вважає, що такі пристосування допомагають їм добре виспатися, зменшуючи симптоми апное уві сні.

Потім він чистить зуби та споліскує рот водою, на кілька хвилин виходить на балкон, спостерігає краєвид і розминає тіло, потім робить нотатки у щоденнику й дивитися мотиваційне відео.

Близько 6 ранку він чомусь занурює голову в миску з крижаною водою, і йде до спортзалу, щоб попрацювати на біговій доріжці. О 07:30 ранку Голл продовжує бігати, тільки вже на вулиці, потім йде на дах, щоб поплавати у басейні.

Після басейну він приймає душ, близько 08:30, їсть банан, натирає обличчя його шкіркою і хлюпає водою. А далі о 9 ранку сідає за робочий стіл, вже у солідному костюмі, і знову чомусь занурює голову в миску з крижаною водою.

Кумедний кліп фітнес-інфлюенсера про ранкові процедури: дивіться відео від tipsformenx

Кліп став вірусним на X, коли ним поділився акаунт tipsformenx. Багато людей були відверто шоковані цим відео:

"Це не життя".

"Ти прокинувся о 4 ранку, щоб 6 годин нести нам маячню".

"Це – в золотий фонд комедій".

Декілька користувачів спародіювали відео Голла, знявши свої відео, і вони стали не менш вірусними.

От такі от вони, фітнес-інфлюенсери: пародійне відео від angeljimenezz

Неординарна ранкова рутина у ще одній пародії: дивіться відео від Jakey