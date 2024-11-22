Але чи звертали ви увагу, купуючи чергову пару джинсів, на етикетку, пришиту ззаду? Бренд, фасон, розмір або колір джинсів можуть бути різними, але етикетка там є завжди. 24 Канал із посиланням на Medium пояснює, чому це так.

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Чому на задню частину всіх джинсів кріплять шкіряну етикетку

З чого сьогодні виготовляють такі нашивки? Вона прямокутної або квадратної форми та кріпиться на задньому поясі джинсів абсолютно всіх брендів. Зараз на Заході її називають жакрон (jacron).

Це на честь матеріалу, з якого її найчастіше роблять. Він має ще іншу назву – "веганська шкіра", бо майже на 95% з целюлози.

бо майже на 95% з целюлози. А секрет твердості матеріалу – в низькому вмісті латексу, що робить його водонепроникним, дуже стійким і довговічним.

Традиційно така нашивка містить назву бренду, дані про щільність деніму, а також іншу інформацію про продукцію.

Бренд, фасон, розмір або колір джинсів можуть бути різними, але етикетка там є завжди / Фото rawpixel.com@freepik

Цікаво, що 100 років тому в Levi's робили нашивки не з жакрону, а зі звичайної натуральної шкіри. Компанія почала додавати шкіряні нашивки на спини своїх джинсових комбінезонів в 1873 році, щоб перемогти фальсифікаторів.

Так, ще в 1870-х і 1880-х ринки були завалені підробками одягу, виготовленими в підвалах. Організатори цього недоброчесного бізнесу заробляли величезні гроші, та не тратилися на податки й рекламу.

одягу, виготовленими в підвалах. Організатори цього недоброчесного бізнесу заробляли величезні гроші, та не тратилися на податки й рекламу. Але шкіряні нашивки фальсифікатори не підробляли. Просто тому що в ті часи натуральна шкіра була дорогим продуктом, не доступним для підпільних виробників одягу.

Тому саме за шкіряною нашивкою покупці могли одразу визначити, чи є джинси Levi's справжніми. Навіть ті, хто був неписьменним або розмовляв іноземною мовою, легко розпізнавали продукцію Levi's за відомим товарним знаком – Two Horses – на шкіряній нашивці.

Сьогодні жакрони є лише інформаційним та маркетинговим прийомом. Їх продовжують пришивати на джинси, щоб зберегти усталений дизайн, звичний для оточення, і щоб рекламувати продукцію серед людей.