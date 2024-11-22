Но обращали ли вы внимание, покупая очередную пару джинсов, на этикетку, пришитую сзади? Бренд, фасон, размер или цвет джинсов могут быть разными, но этикетка там есть всегда. 24 Канал со ссылкой на Medium объясняет, почему это так.

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Почему на заднюю часть всех джинсов крепят кожаную этикетку

Из чего сегодня изготавливают такие нашивки? Она прямоугольной или квадратной формы и крепится на заднем поясе джинсов абсолютно всех брендов. Сейчас на Западе ее называют жакрон (jacron).

Это в честь материала, из которого ее чаще всего делают. У него есть еще другое название – "веганская кожа", потому что почти на 95% из целлюлозы.

потому что почти на 95% из целлюлозы. А секрет твердости материала – в низком содержании латекса, что делает его водонепроницаемым, очень устойчивым и долговечным.

Традиционно такая нашивка содержит название бренда, данные о плотности денима, а также другую информацию о продукции.

Бренд, фасон, размер или цвет джинсов могут быть разными, но этикетка там есть всегда / Фото rawpixel.com@freepik

Интересно, что 100 лет назад в Levi's делали нашивки не из жакрона, а из обычной натуральной кожи. Компания начала добавлять кожаные нашивки на спины своих джинсовых комбинезонов в 1873 году, чтобы победить фальсификаторов.

Так, еще в 1870-х и 1880-х рынки были завалены подделками одежды, изготовленными в подвалах. Организаторы этого недобропорядочного бизнеса зарабатывали огромные деньги, и не тратились на налоги и рекламу.

одежды, изготовленными в подвалах. Организаторы этого недобропорядочного бизнеса зарабатывали огромные деньги, и не тратились на налоги и рекламу. Но кожаные нашивки фальсификаторы не подделывали. Просто потому что в те времена натуральная кожа была дорогим продуктом, не доступным для подпольных производителей одежды.

Поэтому именно по кожаной нашивке покупатели могли сразу определить, есть ли джинсы Levi's настоящими. Даже те, кто был неграмотным или разговаривал на иностранном языке, легко распознавали продукцию Levi's по известному товарному знаку – Two Horses – на кожаной нашивке.

Сегодня жакроны являются лишь информационным и маркетинговым приемом. Их продолжают пришивать на джинсы, чтобы сохранить устоявшийся дизайн, привычный для окружения, и чтобы рекламировать продукцию среди людей.