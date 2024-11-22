Навіщо на джинси вже понад 100 років кріплять ззаду "шкіряну" етикетку

Десятки років джинси захоплюють серця та гардероби людей по всьому світу. Вони міцно увійшли в сучасну культуру і вже навряд чи когось чимось здивують.

Але чи звертали ви увагу, купуючи чергову пару джинсів, на етикетку, пришиту ззаду? Бренд, фасон, розмір або колір джинсів можуть бути різними, але етикетка там є завжди. 24 Канал із посиланням на Medium пояснює, чому це так.

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Чому на задню частину всіх джинсів кріплять шкіряну етикетку

З чого сьогодні виготовляють такі нашивки? Вона прямокутної або квадратної форми та кріпиться на задньому поясі джинсів абсолютно всіх брендів. Зараз на Заході її називають жакрон (jacron).

Це на честь матеріалу, з якого її найчастіше роблять. Він має ще іншу назву – "веганська шкіра", бо майже на 95% з целюлози.

бо майже на 95% з целюлози. А секрет твердості матеріалу – в низькому вмісті латексу, що робить його водонепроникним, дуже стійким і довговічним.

Традиційно така нашивка містить назву бренду, дані про щільність деніму, а також іншу інформацію про продукцію.

Бренд, фасон, розмір або колір джинсів можуть бути різними, але етикетка там є завжди / Фото rawpixel.com@freepik

Цікаво, що 100 років тому в Levi's робили нашивки не з жакрону, а зі звичайної натуральної шкіри. Компанія почала додавати шкіряні нашивки на спини своїх джинсових комбінезонів в 1873 році, щоб перемогти фальсифікаторів.

Так, ще в 1870-х і 1880-х ринки були завалені підробками одягу, виготовленими в підвалах. Організатори цього недоброчесного бізнесу заробляли величезні гроші, та не тратилися на податки й рекламу.

одягу, виготовленими в підвалах. Організатори цього недоброчесного бізнесу заробляли величезні гроші, та не тратилися на податки й рекламу. Але шкіряні нашивки фальсифікатори не підробляли. Просто тому що в ті часи натуральна шкіра була дорогим продуктом, не доступним для підпільних виробників одягу.

Тому саме за шкіряною нашивкою покупці могли одразу визначити, чи є джинси Levi's справжніми. Навіть ті, хто був неписьменним або розмовляв іноземною мовою, легко розпізнавали продукцію Levi's за відомим товарним знаком – Two Horses – на шкіряній нашивці.

Сьогодні жакрони є лише інформаційним та маркетинговим прийомом. Їх продовжують пришивати на джинси, щоб зберегти усталений дизайн, звичний для оточення, і щоб рекламувати продукцію серед людей.