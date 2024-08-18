Так, красуня виклала цілу серію світлин. На них можна побачити Евану у кроптопі, а також надзвичайно крихітних шортиках. Цей образ не на жарт припав до душі її підписникам. А все тому, що можна помилуватись пишними сідницями та бюстом красуні.

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Сідниці розбурхали мережу

Врятувати коня, покататись на ковбої,

– зухвало написала вона у дописі.

Прихильники Евани вражені її фігурою / Фото з інстаграму Марії

Її прихильники у захваті. Користувачі мережі не лише були максимально щедрими на лайки. Вони ще й з величезним задоволенням залишали коментарі. Традиційно залишаємо деякі з них:

"До біса сексуальна";

"У мене просто немає слів";

"Я вимагаю більше";

"Яка ж ти красива";

"Ти надзвичайно приваблива жінка";

"Безсумнівно чарівна";

"Ти вкрала моє серце".

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За лічені години її фотографії зібрали понад 15 тисяч вподобань. І ця цифра росте з кожною хвилиною. Воно й не дивно, адже розкішна Евана та, кого неможливо оминути увагою. Якщо ж ви досі не підписані на неї, то гайда виправляти це неподобство негайно!