І було б вкрай дивно, якби ми оминули увагою цей свіжий допис красуні. Ми ділимось ним з вами, щоб ви могли разом з нами насолоджуватись цим гарячим танком.

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Станцювали у крихітних бікіні

На відео можна побачити, як спочатку танцює Яслен. Брю жартує, що її товаришка впоралась так собі. Тому вона виходить вперед і показує, на що здатна. Після цього Брю та Яслен танцюють удвох.

"Що скажеш? Їм подобається, як ми танцюємо????" – написала у коментарях до публікації Брю Луккас, красуня у топі з написом "Бразилія".

А от Яслен Клементе додала: "Брю, ти маєш відвезти мене в Бразилію до каброна!!!!"

Гарячий танок від Яслен Клементе та Брю Луккас: дивіться відео

Тим часом підписники обох красунь не стримують своїх емоцій. Вони не лише засипають дівчат лайками, а й не менш щедрі на коментарі та компліменти. Ось лише невелика частина з них:

"Кицюні, навчіть мене";

"О, Господи, крихітки";

"Чудові! Малюнок Бога!"

"Яслен така красива";

"Мені дуже подобається";

"Ви обидві прекрасні";

"Як же ж спекотно".

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Ми не очікували, коли завітаємо до Яслен Клементе в інстаграм, що побачимо це спекотне відео. Милуватись нею та Брю можна цілу вічність. І нам дуже подобається, коли вони удвох танцюють перед камерою.