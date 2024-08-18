Колумбійка у крихітних шортиках спокусила підписників пишними сідницями: спекотні фото
Джерело:інстаграм Евани Марії
Знайомтесь, цього разу перед нами Евана Марія. Вона – чарівна колумбійка, яка може похизуватись спокусливими сідницями. Власне, це вона і робить.
Так, красуня виклала цілу серію світлин. На них можна побачити Евану у кроптопі, а також надзвичайно крихітних шортиках. Цей образ не на жарт припав до душі її підписникам. А все тому, що можна помилуватись пишними сідницями та бюстом красуні.
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Сідниці розбурхали мережу
Врятувати коня, покататись на ковбої,
– зухвало написала вона у дописі.
Прихильники Евани вражені її фігурою / Фото з інстаграму Марії
Її прихильники у захваті. Користувачі мережі не лише були максимально щедрими на лайки. Вони ще й з величезним задоволенням залишали коментарі. Традиційно залишаємо деякі з них:
- "До біса сексуальна";
- "У мене просто немає слів";
- "Я вимагаю більше";
- "Яка ж ти красива";
- "Ти надзвичайно приваблива жінка";
- "Безсумнівно чарівна";
- "Ти вкрала моє серце".
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За лічені години її фотографії зібрали понад 15 тисяч вподобань. І ця цифра росте з кожною хвилиною. Воно й не дивно, адже розкішна Евана та, кого неможливо оминути увагою. Якщо ж ви досі не підписані на неї, то гайда виправляти це неподобство негайно!