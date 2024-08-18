Колумбийка в крошечных шортиках соблазнила подписчиков пышными ягодицами: жаркие фото
Источник:инстаграм Эваны Марии
Знакомьтесь, на этот раз перед нами Эвана Мария. Она очаровательная колумбийка, которая может похвастаться соблазнительными ягодицами. И она это делает.
Так, красавица выложила целую серию фотографий. На них можно увидеть Эвану в кроп-топе, а также чрезвычайно крошечных шортиках. Этот образ не на шутку пришелся по душе ее подписчикам. А все потому, что можно полюбоваться пышными ягодицами и бюстом красавицы.
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Ягодицы взбудоражили сеть
Спасти лошадь, покататься на ковбое,
– дерзко написала она в заметке.
Поклонники Эваны поражены ее фигурой / Фото из инстаграма Марии
Ее поклонники в восторге. Пользователи сети не только были максимально щедрыми на лайки. Они еще и с огромным удовольствием оставляли комментарии. Традиционно оставляем некоторые из них:
- "Чертовски сексуальная";
- "У меня просто нет слов";
- "Я требую больше";
- "Какая же ты красивая";
- "Ты чрезвычайно привлекательная женщина";
- "Несомненно очаровательна";
- "Ты украла мое сердце".
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За считанные часы ее фотографии собрали более 15 тысяч лайков. И эта цифра растет с каждой минутой. Оно и не удивительно, ведь роскошная Эвана та, кого невозможно обойти вниманием. Если же вы до сих пор не подписаны на нее, то айда исправлять это безобразие немедленно!