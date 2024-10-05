А до сьогодні наш одяг став чимсь набагато більшим, ніж захист від холоду чи сонця. Він розповідає, ким ми є, що ми хочемо показати і як ми вписуємося у суспільство, пише GQ.

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Але ж цікаво, коли саме зародилася звичка одягатися? І чому ми відчули таку потребу?

Як з'явився одяг: потреба у виживанні

Коли перші гомініди покинули теплу Африку й вирушили в більш холодні Європу та Азію, захист від погоди став життєво необхідним. За даними Музею природознавства, перші ознаки використання шкур тварин з'явилися 800 тисяч років тому: Homo antecessor використовували хутро, щоб захиститися від низьких температур. Хоча, ймовірно, більше як ковдри, ніж як одяг.

Археологам важко знайти прямі матеріальні докази первісного одягу, адже шкури та рослинні волокна швидко розкладаються. Однак дослідники знаходять інструменти – скребки та розгладжувачі, які використовували для обробки шкур тварин. А це свідчить про перші кроки на шляху до одягу.

Як пояснює The Atlantic, неандертальці, які населяли Європу задовго до Homo sapiens, використовували ці інструменти понад 300 тисяч років тому, щоб обробляти шкури та, ймовірно, створювати первісні "пальта". Але вони не робили складний одяг.

Тож коли з'явився саме одяг? Воші дають цікаву підказку. Вивчаючи їхні ДНК, вчені виявили, що воші на тілі відокремилися від вошей на голові між 83 і 170 тисячами років тому. Тобто люди вже тоді носили одяг, оскільки воші живуть тільки на тканині. Цей елемент, хоч і малопомітний, і дозволяє нам датувати появу одягу – не абсолютно точно, але у визначеному часовому проміжку.

Еволюція одягу: від шкур до пошиття

З появою Homo sapiens ми стали свідками революції: шитого одягу. 40 тисяч років тому наші предки використовували кістяні голки та рослинні волокна, щоб шити захисний одяг за фігурою.

Вони використовували пробійники для пробивання шкур тварин і вушні голки з кістки або слонових бивнів для пошиття одягу,

– зазначає Музей природознавства.

Цей перехід був поворотним моментом. Він не лише забезпечував захист, але й уможливив більшу мобільність у несприятливих умовах, як-от за останнього льодовикового періоду близько 20 тисяч років тому.

Сьогодні наш одяг став чимсь набагато більшим, ніж захист від холоду чи сонця / Фото freepik

Мода і самовираження

Захисна функція одягу залишалася первинною до кінця льодовикового періоду, близько 10 тисяч років тому. Але з початком осілості одяг набув більш культурного та соціального значення.

Сліди тканого текстилю на знайденому в Єгипті 5000-річному "Платті Тархана" вважають одним із найдавніших прикладів тканого одягу. Це вбрання свідчить про значний прогрес: люди більше не задовольнялися укриванням себе, а вже створювали шматки тканини за естетичними й соціальними критеріями.

Згідно з журналом Sciences et Vie, поява текстильного одягу може бути навіть пов'язана з виникненням сільського господарства. Виробництво таких волокон, як льон і бавовна, дозволило виготовляти одяг для теплого клімату і супроводжувало соціальні зміни, пов'язані з осілістю.

Отже, одяг спочатку з'явився з потреби, але швидко набув соціальної та ідентифікаційної ролі. Щойно Homo sapiens опанували шиття і ткацтво, одяг став засобом самовираження, демонстрації статусу і навіть участі в соціальних і культурних ритуалах.

Сьогодні ж люди носять одяг і для того, щоб захиститися від стихій, і, звісно, для того, щоб виразити свою індивідуальність, свою соціальну приналежність і навіть свої цінності. Ця еволюція робить одяг фундаментально людським елементом, рисою, яка протягом тисячоліть відрізняла нас від інших ссавців.