То на як можна сформулювати визначення цього поняття сьогодні? Яким ми бачимо джентльмена у 2025 році? 24 Канал із посиланням на Gentleman’s Gazette розповість про це докладно.

Дивіться також Що означає Casual Chic та інші незрозумілі дрескоди, які вам можуть трапитися

10 ознак найкращої версії сучасного чоловіка: що означає бути джентльменом сьогодні?

Ким був джентльмен у часи, коли це поняття тільки з'явилося? Сто років тому джентльменом називали чоловіка багатого та з високим соціальним статусом. Це був нібито ввічливий лицар, шляхетного походження, можливо, з королівського двору.

Сьогодні до слова джентльмен більше не приписують титулованість, і так не називають чоловіків, яким ніколи не доводилося працювати. Тим більше – це не чоловіки з певним походженням, бо тепер треба заслужити, щоб тебе назвали джентльменом.

Багатства і влади замало, вони не є частиною сучасного визначення джентльмена, і за них не купиш повагу. Сьогодні термін джентльмен є набагато складнішим, та при цьому будь-який чоловік може бути джентльменом, якщо захоче. Але для цього треба розуміти, що:

Джентльмен не ідеальний. Ми всі щодня робимо помилки, вибір, судження, і джентльмен це знає. Тож не вважає себе досконалим, але бере на себе відповідальність за те, що може контролювати – свої дії, знання та бачення світу.

Ми всі щодня робимо помилки, вибір, судження, і джентльмен це знає. Тож не вважає себе досконалим, але бере на себе відповідальність за те, що може контролювати – свої дії, знання та бачення світу. Джентльмен має високі стандарти. Вони стосуються якості, цінності та функціональності речей, які чоловік має та які він робить. І він вимагає від себе стільки ж, скільки від інших.

Вони стосуються якості, цінності та функціональності речей, які чоловік має та які він робить. І він вимагає від себе стільки ж, скільки від інших. Джентльмен добре вдягнений. Одягатися добре – це не про гроші, а про ретельний підбір одягу та аксесуарів відповідно до можливостей, ситуацій, сезону, події та власного стилю. Одяг джентльмена показує, що він визнає його силу, розуміє враження, яке справляє, і свою роль у суспільстві. І джентльмен не використовує одяг, щоб шокувати, викликати заздрість чи хизуватися.

Одягатися добре – це не про гроші, а про ретельний підбір одягу та аксесуарів відповідно до можливостей, ситуацій, сезону, події та власного стилю. Одяг джентльмена показує, що він визнає його силу, розуміє враження, яке справляє, і свою роль у суспільстві. І джентльмен не використовує одяг, щоб шокувати, викликати заздрість чи хизуватися. Джентльмен має хороші манери. Він ввічливий, він говорить "будь ласка" і "дякую", він ставиться до інших так, як хоче, щоб ставилися до нього. Він є рівноправним партнером у розмові та демонструє хороші манери за домашнім столом і знання етикету у ресторанах.

Сучасний джентльмен – це більше, ніж гроші, стиль і манери / Фото fxquadro@freepik

Джентльмен відкритий до нового. Він не вважає, що його думки та знання є повними та незаперечними. Він прагне вчитися, відкритий до нових ідей, приймає конструктивну критику і сприймає невдачі як шлях до зростання. Джентльмен вміє поставити себе на місце інших, щоб розуміти альтернативу.

Він не вважає, що його думки та знання є повними та незаперечними. Він прагне вчитися, відкритий до нових ідей, приймає конструктивну критику і сприймає невдачі як шлях до зростання. Джентльмен вміє поставити себе на місце інших, щоб розуміти альтернативу. Джентльмен цікавий і поінформований. У наш час легко загрузнути в рутині сон – робота – соцмережі – сон, але джентльмен не потрапляє в цю пастку. Він може легко підтримувати бесіду на різні теми та цікавиться світом.

У наш час легко загрузнути в рутині сон – робота – соцмережі – сон, але джентльмен не потрапляє в цю пастку. Він може легко підтримувати бесіду на різні теми та цікавиться світом. Дії джентльмена відповідають його словам. Тобто джентльмен дає тільки ті обіцянки, які має намір виконати. І джентльмен ставиться до людей із повагою. До всіх – жінок, колег, начальників, офіціантів і так далі. Бо всі люди створені рівними.

Тобто джентльмен дає тільки ті обіцянки, які має намір виконати. І джентльмен ставиться до людей із повагою. До всіх – жінок, колег, начальників, офіціантів і так далі. Бо всі люди створені рівними. Джентльмен розрізняє зарозумілість і впевненість. Зарозуміла людина вважає себе важливішою за інших та спирається на власну думку про себе. Джентльмен вірить у себе та свої здібності незалежно від інших людей.

Зарозуміла людина вважає себе важливішою за інших та спирається на власну думку про себе. Джентльмен вірить у себе та свої здібності незалежно від інших людей. Джентльмен використовує владу не заради себе. Якщо він перебуває у владі, то застосовує її не егоїстично, не для помсти, не для вигоди, і не порушуючи права інших.

Якщо він перебуває у владі, то застосовує її не егоїстично, не для помсти, не для вигоди, і не порушуючи права інших. Джентльмен ставиться до людей за презумпцією невинуватості. Водій, що підрізав вас на дорозі, можливо, почув погані новини. Друг, який не відповів на ваш дзвінок, може бути просто перевантаженим роботою. Джентльмен не поспішає з негативними висновками про інших.

Найвище досягнення – коли вас визнає джентльменом ваше оточення. Адже в основі цього поняття лежить честь, яку можуть надати тільки інші люди.