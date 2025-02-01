Снятая агентством Mert & Marcus, она произвела фурор в социальных сетях. И всем интересно – в чем секрет того, что Бекхэм в 49 лет имеет такую же хорошую форму, как и в 25? Мужской портал GQ попытался найти ответ на этот вопрос, пишет 24 Канал.
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Тренировка Дэвида Бекхэма для укрепления тела и формирования рельефа
Личный тренер Дэвида Бекхэма Бобби Рич гордится своим клиентом. Он не раз говорил, что бывший футболист любит двигаться каждый день своей жизни, и именно поэтому до сих пор сохраняет рельефный пресс, хотя ему уже вот-вот 50.
Профессиональная карьера спортсмена дала Бекхэму важное осознание, насколько важно быть последовательным и не спешить. Рич подчеркивает, что маленькие шаги – это настоящий ключ к достижению результатов на длительное время.
В тренировочном графике Дэвида приоритетными являются силовые упражнения с отягощениями. Это можно увидеть и в его инстаграме, где Бекхэм часто делится своими тренировками. Он выполняет сложные упражнения, такие как становая тяга, приседания, жим и подтягивания. Обязательными являются и упражнения с вращением ядра для пресса.
Во времени футбольной активности он отдавал предпочтение кардио, но теперь это полностью изменилось и он больше не тратит столько времени на бег. Теперь, кроме занятий тяжелой атлетикой, Бекхэм делает высокоинтенсивные упражнения, которые сочетают кардио и силовые нагрузки.
Как тренируется Дэвид Бекхэм: смотрите видео от davidbeckham
Мы не знаем, какой распорядок дня у Дэвида, но знаем, какие упражнения являются его любимыми. Поэтому вы также можете легко добавить их в свою рутину.
- Отжимания. Отжимания должны быть обязательным упражнением в ежедневной тренировке каждого. Это одно из самых эффективных упражнений, оно прорабатывает несколько групп мышц одновременно. Британец выполняет их с отягощением, так достигая большей глубины движения, что делает его сложнее. По количеству повторений, то Дэвид говорит, что может сделать 1000 (нас устроит несколько подходов по 15).
- Подтягивания на груди узким хватом. Чтобы проработать спину и бицепсы, используйте тягу на грудь узким хватом. Сидя, возьмитесь за ручку тросового тренажера и, держа спину прямо, подтяните ее к верхней части груди, но локти держите чуть дальше от тела.
- Отталкивание санок. Очень эффективное упражнение, ведь оно одновременно работает на кардио, выносливость и силу. Добавьте его в свои самые интенсивные тренировки, чтобы бросить вызов всему телу.
- Колени к груди. Секрет хорошего пресса – базовые упражнения, такие как подтягивание коленей к груди. Теория проста: мы висим на перекладине и, работая прессом, должны поднимать колени вверх, не слишком раскачиваясь. Надо сказать, что в видео Бекхэма это выглядит проще, чем есть на самом деле.
Понятно, что Дэвид имеет хорошую генетику с рождения, которая вместе с упорным трудом привела его к успеху. Возможно, мы не можем рассчитывать на такую физическую форму в 50 лет, как у него. Но мы можем кое-чему у него научиться – как минимум, оставаться активными и придерживаться сбалансированной диеты.