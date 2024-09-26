Чоловік дізнався, що його знімки з'явилися в тіндері без його відома – а причина вражає

30-річний інфлюенсер не міг стримати сміху, коли дізнався, чому його фотографії з'явилися в тіндері. Йому навіть полестив цей інцидент.

Навіть коли додатки вживають заходів для перевірки особистих даних користувачів, хитрі люди знаходять способи їх обійти. Тож чітерство у додатках для знайомств є досить поширеною проблемою, пише Daily Star.

Дивіться також Жінки використовують правило 6 – 6 – 6, щоб знайти ідеального чоловіка: але чи не шкодить воно

Чоловік виявив свої фото у тіндері, але не розізлився, а посміявся

Ірландський інфлюенсер Гаррон Нун якось виявив, що його фотографії використовують у тіндері. І, може, навіть не звернув би уваги, аж поки не побачив, для чого саме їх використовують.

30-річний дублінець, відомий в інтернеті завдяки своїй музиці та комедійним фільмам, з'ясував, що пара свінгерів вирішила взяти його фото, щоб заманити у своє ліжко жінку.

Мене використовують для того, щоб ловити людей у тіндері. Я так цим пишаюся!

– сказав інфлюенсер у своєму відео, яке набрало вже під 90 тисяч вподобань.

Гаррон Нун весело розповів про незвичайний інцидент зі свінгерами: дивіться відео garron_music

Образ Гаррона використовували у спільному акаунті 36-річна жінка і 38-річний чоловік, які шукали ще одну жінку, щоб долучити до своїх стосунків. І Нун каже, що йому це все дуже полестило.

Що ж, ось що я вам скажу. Ви ловите рибу на правильну наживку. Може, вип'єте пару чарок, призначите побачення і подивитеся, що з того вийде. У моїй парафії таке не зійде з рук,

– говорить Нун.

Коли йому це надіслали, він спочатку був шокований, але потім – цілий день "ходив з пружиною в ногах" і "ніколи в житті не відчував себе таким впевненим".