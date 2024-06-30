Справді, існують ефективні стратегії та корисні поради для підвищення нашої продуктивності та результативності, однак безглуздо повністю копіювати інших. Кожен шлях є унікальним, на нього впливають безліч факторів.

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Риса успішних: дуже мало чоловіків мають її

За словами Джозефа Фуллера, професора Гарвардського університету, який вивчав найуспішніших людей, однією з найважливіших їхніх рис є адаптивність. Це здатність бути гнучким у ситуаціях із перешкодами, і вона є дуже важливою.

На початку нашої кар'єри ми можемо мати чіткі цілі, але можуть з'явитися нові можливості, і дуже важливо знати, як ними скористатися.

Важливо залишатися відкритими й не зациклюватися на жорстких планах. Успішні люди – це ті, хто приймає зміни без страху і не намагається їх уникнути.

Візьмемо приклад молодого спеціаліста, який прагне працювати у великій компанії. На цьому шляху може з'явитися можливість у меншій або іншій компанії. Якщо умови кращі, то потрібно бути гнучким і прийняти цю зміну, а не залишатися вперто фіксованим на початковій ідеї.

Несприйнятливість до нових можливостей робить нас самих собі перешкодою / Фото gpointstudio@freepik

Це не означає відмовлятися від мрії всього життя або уникати постановки чітких цілей. Це означає не зачиняти жодних дверей на своєму шляху і бути відкритим до нових можливостей.

Жорсткість і негнучкість ведуть в нікуди. Вони не тільки можуть зашкодити нам індивідуально, але й перешкоджати роботі в команді. Відмова приймати ідеї, які відрізняються від наших власних, робить нас самих собі перешкодою.

Це судження може здатися очевидним. Але дослідження Джозефа Фуллера показує, що адаптивність часто недооцінюють. При цьому роботодавці активно шукають людей з відкритим мисленням, готових швидко рухатися в ногу зі змінами сучасного світу.

Успіх – це не просто. Це суб'єктивне поняття. Та якою б не була наша мета, адаптивність залишається ключем до досягнення цілей. Вихід із зони комфорту, хоч це і банально, є запорукою успіху. Приймаючи гнучкий підхід і залишаючись відкритими до нових можливостей, ми можемо найкраще підготувати себе до зустрічі з викликами й перемоги над своїми амбіціями.