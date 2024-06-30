Професор Гарварду назвав особливість, яку мають усі успішні чоловіки
Джерело:GQ
Ми часто схильні брати приклад із тих, хто досяг успіху. Намагаємося повторити їхні дії в надії досягти схожих результатів. Байдуже, чи це бізнесмени, спортсмени або інші особистості, якими ми захоплюємося, – ми думаємо, що, слідуючи їхній формулі, ми досягнемо такого ж успіху.
Справді, існують ефективні стратегії та корисні поради для підвищення нашої продуктивності та результативності, однак безглуздо повністю копіювати інших. Кожен шлях є унікальним, на нього впливають безліч факторів.
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Риса успішних: дуже мало чоловіків мають її
За словами Джозефа Фуллера, професора Гарвардського університету, який вивчав найуспішніших людей, однією з найважливіших їхніх рис є адаптивність. Це здатність бути гнучким у ситуаціях із перешкодами, і вона є дуже важливою.
- На початку нашої кар'єри ми можемо мати чіткі цілі, але можуть з'явитися нові можливості, і дуже важливо знати, як ними скористатися.
- Важливо залишатися відкритими й не зациклюватися на жорстких планах. Успішні люди – це ті, хто приймає зміни без страху і не намагається їх уникнути.
Візьмемо приклад молодого спеціаліста, який прагне працювати у великій компанії. На цьому шляху може з'явитися можливість у меншій або іншій компанії. Якщо умови кращі, то потрібно бути гнучким і прийняти цю зміну, а не залишатися вперто фіксованим на початковій ідеї.
Це не означає відмовлятися від мрії всього життя або уникати постановки чітких цілей. Це означає не зачиняти жодних дверей на своєму шляху і бути відкритим до нових можливостей.
- Жорсткість і негнучкість ведуть в нікуди. Вони не тільки можуть зашкодити нам індивідуально, але й перешкоджати роботі в команді. Відмова приймати ідеї, які відрізняються від наших власних, робить нас самих собі перешкодою.
- Це судження може здатися очевидним. Але дослідження Джозефа Фуллера показує, що адаптивність часто недооцінюють. При цьому роботодавці активно шукають людей з відкритим мисленням, готових швидко рухатися в ногу зі змінами сучасного світу.
Успіх – це не просто. Це суб'єктивне поняття. Та якою б не була наша мета, адаптивність залишається ключем до досягнення цілей. Вихід із зони комфорту, хоч це і банально, є запорукою успіху. Приймаючи гнучкий підхід і залишаючись відкритими до нових можливостей, ми можемо найкраще підготувати себе до зустрічі з викликами й перемоги над своїми амбіціями.