На основі ретельних тестувань видання The Independent відібрало кілька найкращих гелів для душу для чоловіків у 2025 році, які, зауважимо, доступні в Україні – через місцеві магазини або міжнародну доставку. 24 Канал розповість про таких 5.

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Чоловічі гелі для душу: які найкраще брати для ідеальної чистоти та аромату?

La Roche-Posay effaclar micro-peeling face and body cleansing gel — ідеальний для шкіри, схильної до акне. Завдяки саліциловій кислоті та цинку гель очищує пори на спині та грудях, зменшуючи висипання. Тестери відзначили покращення текстури шкіри за кілька застосувань. Він найлегше доступний в Україні – завдяки аптекам. Після використання рекомендується зволоження та SPF.

— ідеальний для шкіри, схильної до акне. Завдяки саліциловій кислоті та цинку гель очищує пори на спині та грудях, зменшуючи висипання. Тестери відзначили покращення текстури шкіри за кілька застосувань. Він найлегше доступний в Україні – завдяки аптекам. Після використання рекомендується зволоження та SPF. The Ordinary sulphate 4% cleanser for body and hair – універсальний вибір для тих, хто цінує простоту. Цей гель має 4% сульфатів (SLES-2) та ефективно очищує шкіру й волосся без пересушування. Він не має аромату, тож ідеально підходить для щоденного використання. Доступний на українських маркетплейсах і досить бюджетний.

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