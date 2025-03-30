Річ у тім, що замовлена їжа на винос була за межі країни. 24 Канал переповість цю історію завдяки New York Post.

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Клієнт Uber Eats замовив їжу в іншу країну за 15000 кілометрів: що з цього вийшло

Ойсін Ленехан, згадуючи про міжнародну плутанину з їжею, яка трапилася в його життя, коротко резюмував її так: "Я був абсолютно виснажений".

29-річний уродженець Белфасту, що в Північній Ірландії, переїхав до Мельбурна в Австралію 6 років тому. Спершу він жив у друзів, потім знайшов власне житло.

І от якось він був у пари друзів у гостях та вирішив замовити своїм коштом їжу на винос. Зголоднілий чоловік замовив на Uber Eats на 65 доларів, це була піца з куркою гриль, часниковий хліб і чіпси. Доставити харчі мав "місцевий заклад".

Здавалося, усе чудово, аж поки ірландець не перевірив підтвердження замовлення – а тоді зрозумів, що їжу замовив на адресу в Ірландії, в Дубліні, за 15000 кілометрів від його поточного розташування.

Їжу відправили в місце, де хлопець колись був на вечірці. Ситуацію засмученому замовнику довелося пояснювати у телефонній розмові з сервісом, що друзі зафільмували та виклали в тікток. Воно вже зібрало понад 500 000 переглядів.

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На щастя, чоловіку вдалося домогтися повного відшкодування. Але гідність постраждала – друзі реготали, а потім ще й глядачі в інтернеті. Вони надсилали хлопцю повідомлення і просили замовити їм додому їжу на винос. Особливо чомусь жінки.

Утім, Ленехана зрештою й самого розвеселив його випадковий статус знаменитості. Тим більше, як він сам зізнався, для нього досить "типово" потрапляти в безглузді ситуації. То чому б не потішитися, що тепер для цього знайшлася аудиторія.