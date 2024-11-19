Пив пиво і не спізнювався: як Пол Мескаль тренувався для зйомок у "Гладіаторі 2"

Пол Мескаль чудово знає, що в житті, як і на полі бою, ідеального моменту не існує. І справді, ірландський актор був посеред постановки "Трамвай "Бажання" у Вест-Енді, коли сер Рідлі Скотт попросив його взути сандалі, щоб знятися у фільмі "Гладіатор 2".

Знаючи з самого початку, що до початку зйомок залишилося близько трьох місяців, Пол Мескаль вирішив звернутися до Тіма Блейклі, колишнього морського піхотинця, який зараз займається бодибілдингом і став особистим тренером багатьох зірок. І 24 Канал, посилаючись на GQ, розповість, як тренувався актор для того, щоб зіграти свою нову роль у "Гладіаторі 2".

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Ми з Полом знайшли спільну мову з того моменту, як побачили один одного в готелі, – сказав Тім Блейклі, також додавши, – Коротко кажучи, Полу Мескалю потрібно було погладшати і стати сильнішим. Але для цього він не хотів бути схожим на зірок Marvel і виглядати як мультяшний персонаж. Тому ми надихнулися реквізитом для регбі, додавши трохи тренувань з десятиборства.

Якої рутини дотримувався Пол Мескаль

Озираючись назад, особливо за сьогоднішніми кіностандартами, статура Рассела Кроу в той час була набагато доступнішою для людини з вулиці. Насправді, Пол Мескаль пройшов дуже схожий шлях, щоб досягти ідеальної статури. Перш за все, він обрав цей шлях, а потім, з обмеженням у часі в 12 тижнів, результати неминуче будуть зменшуватися.

Ірландський актор та його фітнес-тренер розпочали з розгону, вирішивши тренуватися п'ять – шість вечорів на тиждень, одразу після того, як Пол Мескаль зійшов зі сцени. Спочатку вони дотримувалися стандартного режиму тренувань, зосередженого на віджиманнях, підтягуванні та вправах для ніг, що складалися переважно з коротких, інтенсивних повторень, особливо коли кінозірка все ще виступав у Вест-Енді. Потім, коли актор зміг повністю присвятити себе кіно, Тім Блейклі підняв планку, вирішивши зосередитися на одній частині тіла за одне тренування, завжди п'ять днів на тиждень.

Пол Мескаль – зірка нового фільму "Гладіатор 2" / Фото з інстаграму GladiatorMovie

Очевидно, що так багато груп м'язів працюють разом, – пояснив Тім Блейклі, також додавши, – Плечі активуються в дні тренування грудних м'язів, трицепси – в дні тренування плечових і грудних м'язів, а біцепси також навантажуються в дні тренування спини.

Після розминки з проміжними вагами вони зазвичай переходили до двох підходів важчих підйомів з більшою вагою для кожної вправи – розкіш, яку вони могли собі дозволити завдяки вже солідній фізичній підготовці Мескаля.

"Ми також час від часу додавали дроп-сети", – пояснив Тім Блейклі.

Зокрема, це техніка виконання серії вправ до майже повної відмови м'язів, після чого одразу ж скидаємо вагу і повторюємо вправу.

Наприклад, ми робили потрійні підходи, можливо, жим від грудей,

– додав він.

Особливу увагу приділили ногам

Через те, що він вже бігав зі сцени в театрі, не кажучи вже про зйомки в Африці в 40-градусну спеку, Пол Мескаль був у гарному тонусі, тож без кардіо не обійшлося. Але ноги він все одно тренував.

Багато акторів недооцінюють це, але тренування ніг дуже важливе. Для нас це було життєво важливо, – сказав про це Тім Блейклі. – Коли ви бігаєте по арені, вам потрібні сильні, підтягнуті ноги. Від цього також збільшується темп, як це було видно, коли Люцій Веро вийшов на арену.

Ноги також служать для додання сили ударам, особливо при утриманні меча.

Судячи з усього, в ірландського актора це виходило дуже добре. Колега Педро Паскаль назвав гру Пала Мескаля "божевільним" і часто благав його замовкнути під час бойових сцен. Чилійський актор навіть заявив, що він скоріше "скинеться з будівлі", ніж знову поб'ється зі своїм європейським колегою, навіть якщо це буде лише для галочки.

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Що стосується трюків і акробатики, Тім Блейклі залишив все в надійних руках Ніккі Бервік, покладаючись на її досвід і фізичну підготовку Пола Мескаля, щоб дати йому фізичну доблесть, але також і швидкість, щоб уникати ворогів, навіть якщо це носоріг під час атаки.

"У нас ніколи не виникало жодних проблем, навіть коли справа доходила до взяття меча, тим більше, що ми знаємо, наскільки Ніккі організована і підготовлена. Ми добре вирівнялися і синхронізувалися з самого початку", – додав Тім.

Дієта гладіатора Пола Мескаля

З точки зору харчування Пол Мескаль вирішив грати красиво, зробивши ставку на яйця, курку, яловичину, рибу і тому подібне, хоча і з деякими варіаціями на тему.

"Нам довелося трохи повозитися із зіркою", – сказав про це Тім Блейклі, не в останню чергу тому, що Пол Мескаль не хотів кидати курити або пити. Він, звичайно, обмежував себе, але іноді тренування переривалися раніше, ніж планувалося, через випивку.

Для Тіма Блейклі це ніколи не було проблемою, оскільки він міг компенсувати пиво актора додатковими вправами. Тренер з атлетики попередив Пола Мескаля, що йому доведеться попрацювати, якщо він захоче випити кілька келихів пива.

Під час спортивного тренування дійшло до того, що Пол Мескаль не тільки розповів Тіму Блейклі, скільки напоїв він випив з часу їхнього останнього заняття, але й запитав, скільки йому дозволило випити тренування, яке він щойно закінчив. Мало хто з відомих клієнтів персональних тренерів був настільки чесним.

Організм Пола чудово засвоював їжу, настільки, що він додавав у масі навіть тоді, коли худнув,

– сказав з цього приводу Тім Блейклі.

Попри пиво і сигарети, особистий тренер назвав Пола Мескаля "ідеальним клієнтом", зазначивши, що він ніколи не спізнювався, завжди був цілеспрямованим і завжди залишав свій телефон замкненим у шафці під час тренувань. Насправді ірландський актор настільки захопився вправами, що Тім Блейклі з теплотою згадує, як Мескаль поправляв рухи його брата, коли вони втрьох тренувалися разом.

Пол Мескаль у відмінній фізичній формі / Фото з інстаграму GladiatorMovie

Єдиним проханням актора було знати заздалегідь, наскільки складними будуть тренування.

Мозок Пола Мескаля повинен знати, що робити, ще до того, як ми почнемо, – сміється Тім Блейклі. – Щоразу нам доводилося обговорювати щонайменше п'ять хвилин про те, що ми будемо робити, як довго і з якою інтенсивністю. Як тільки все це було встановлено і зрозуміло, ніщо не могло зупинити зірку.

Дійсно, зйомки в Марокко прискорили тренування, і навіть там – за словами Тіма Блейклі – Пол Мескаль викладався на повну.

"Якщо що, мені доводилося його стримувати", – сміється тренер, додаючи, що "коли Пол Мескаль щось робить, він робить це на 110%. Мені довелося сказати йому, щоб він викладався на 80 відсотків, бо я не хотів ризикувати пошкодженнями".

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Можливо, вам не вдасться отримати таке ж тіло, як у Пола Мескаля у "Гладіаторі 2". Але поради зіркового тренера можуть позитивно вплинути на вашу тренувальну рутину та зробити вас кращою версією вас вчорашніх.

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