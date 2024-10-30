За допомогою цього гороскопа від AstroSage для Левів на 2025 рік ми можемо спробувати бодай дещо передбачити. Зокрема – що може статися у сферах освіти, кар'єри, фінансів тощо.

Дивіться також Зазирнімо у майбутнє в гороскопі на 2025 рік: що чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку

Чоловічий гороскоп для Левів на 2025 рік

Освіта. 2025 рік може принести Левам загалом позитивні результати. Зірки й планети, пов'язані з освітою, зможуть підтримати ваш рівень і стабільність. До середини травня Юпітер сприятливий для вищої освіти та допоможе вам добре виступити на конкурсних випробуваннях. Студенти, які здобувають професійну освіту, також знайдуть удачу. Після середини травня майже всі студенти отримають достатньо благословення і зможуть досягати значних успіхів у навчанні. Транзит Меркурія також підвищить академічну успішність, особливо юристів. Тобто, більшу частину 2025 року навчання буде йти добре.

2025 рік може принести Левам загалом позитивні результати. Зірки й планети, пов'язані з освітою, зможуть підтримати ваш рівень і стабільність. До середини травня Юпітер сприятливий для вищої освіти та допоможе вам добре виступити на конкурсних випробуваннях. Студенти, які здобувають професійну освіту, також знайдуть удачу. Після середини травня майже всі студенти отримають достатньо благословення і зможуть досягати значних успіхів у навчанні. Транзит Меркурія також підвищить академічну успішність, особливо юристів. Тобто, більшу частину 2025 року навчання буде йти добре. Бізнес. У бізнесі у вас може скластися неоднозначна доля. Протягом усього року буде необхідність бути уважним і пильним. Сатурн до березня допомагатиме досягати відносно кращих результатів у вашому бізнесі, хоча ви й натраплятимете на труднощі. Після березня транзит Сатурна не буде сприятливим. Тому не варто ризикувати з партнерами або будь-яким видом інвестицій. У травні, є ознаки, може знадобитися додаткова обережність у корпоративних рішеннях. Загалом у 2025 році не варто робити якісь нові й дорогі експерименти в бізнесі. Що б не відбувалося, його потрібно належним чином підтримувати та нікому не довіряти сліпо.

У бізнесі у вас може скластися неоднозначна доля. Протягом усього року буде необхідність бути уважним і пильним. Сатурн до березня допомагатиме досягати відносно кращих результатів у вашому бізнесі, хоча ви й натраплятимете на труднощі. Після березня транзит Сатурна не буде сприятливим. Тому не варто ризикувати з партнерами або будь-яким видом інвестицій. У травні, є ознаки, може знадобитися додаткова обережність у корпоративних рішеннях. Загалом у 2025 році не варто робити якісь нові й дорогі експерименти в бізнесі. Що б не відбувалося, його потрібно належним чином підтримувати та нікому не довіряти сліпо. Кар'єра. 2025 рік обіцяє змішану долю на роботі. До березня ви будете наполегливо йти до своєї мети, попри невеликі невдачі. У цей час з'являться можливості для просування по службі. Але після березня все може стати трохи складнішим. Якщо ви продовжите наполегливо працювати, не будете зважати на труднощі, то ваша зайнятість залишиться надійною. Транзит Юпітера сприятиме вам до середини травня в плані працевлаштування та в плані прибутку (тут навіть після середини травня). Можна зробити висновок, що 2025 рік створить для вас певні труднощі на роботі, але в цілому його результат буде сприятливим.

2025 рік обіцяє змішану долю на роботі. До березня ви будете наполегливо йти до своєї мети, попри невеликі невдачі. У цей час з'являться можливості для просування по службі. Але після березня все може стати трохи складнішим. Якщо ви продовжите наполегливо працювати, не будете зважати на труднощі, то ваша зайнятість залишиться надійною. Транзит Юпітера сприятиме вам до середини травня в плані працевлаштування та в плані прибутку (тут навіть після середини травня). Можна зробити висновок, що 2025 рік створить для вас певні труднощі на роботі, але в цілому його результат буде сприятливим. Фінанси. Рік може принести вам неоднозначну фінансову удачу. Щодо доходів він може бути в цілому пристойним. До середини травня Юпітер сприятиме заощадженням та допоможе захистити заощаджені гроші. Після середини травня, хоча джерел доходу буде багато, можуть виникнути труднощі, особливо через вплив Сатурна. Він ще з березня буде намагатися завдати шкоди вашим грошам. Але в цілому ви будете продовжувати отримувати фінансову винагороду.

Що ж готує для Левів 2025 рік? Дізнаємося у цьому гороскопі / Фото freepik

Кохання. Що стосується романтичних стосунків, то Леви, як правило, матимуть середні або кращі за середні результати протягом року. До середини травня через Юпітер мовитиметься переважно про посередні результати, але ті, хто в романтичних стосунках з колегами, можуть мати й чудові. Після середини травня Юпітер вже нестиме сприятливу сумісність для романтичних стосунків. Сатурн від березня і далі може час від часу створювати проблеми для тих, хто прикидається закоханим. У справжніх закоханих не повинно виникнути жодних проблем. Молоді Леви, які тільки починають свій шлях, швидше за все, знайдуть любов.

Що стосується романтичних стосунків, то Леви, як правило, матимуть середні або кращі за середні результати протягом року. До середини травня через Юпітер мовитиметься переважно про посередні результати, але ті, хто в романтичних стосунках з колегами, можуть мати й чудові. Після середини травня Юпітер вже нестиме сприятливу сумісність для романтичних стосунків. Сатурн від березня і далі може час від часу створювати проблеми для тих, хто прикидається закоханим. У справжніх закоханих не повинно виникнути жодних проблем. Молоді Леви, які тільки починають свій шлях, швидше за все, знайдуть любов. Шлюб. Для Левів, які розглядають можливість одруження чи заручин, 2025 рік може бути вдалим. Особливо сприятливим може бути період після середини травня. Для шлюбу рік може бути нормальним чи трохи слабшим за середній. Загалом положення планет не є сприятливими, тому іноді можуть виникати проблеми в подружньому житті. Однак із середини травня Юпітер спробує розв'язати проблеми – тобто вони будуть виникати, але й будуть зникати.

Для Левів, які розглядають можливість одруження чи заручин, 2025 рік може бути вдалим. Особливо сприятливим може бути період після середини травня. Для шлюбу рік може бути нормальним чи трохи слабшим за середній. Загалом положення планет не є сприятливими, тому іноді можуть виникати проблеми в подружньому житті. Однак із середини травня Юпітер спробує розв'язати проблеми – тобто вони будуть виникати, але й будуть зникати. Родина. Для Левів 2025 рік може принести змішану удачу в сімейних справах. До травня іноді можуть бути проблеми в родині. Однак вплив Юпітера сприятиме розв'язанню проблем. Тобто члени сім'ї можуть не ладнати або не розуміти один одного, але ці проблеми будуть швидко усувати. Мудрість старших тут відіграє особливу роль, тож до них варто прислухатися. Починаючи з березня вплив Сатурна вимагатиме відмовитися від легковажності у сімейних справах. Малоймовірно, що у 2025 виникнуть якісь значні проблеми, а от Марс надаватиме середню підтримку протягом усього року.

Для Левів 2025 рік може принести змішану удачу в сімейних справах. До травня іноді можуть бути проблеми в родині. Однак вплив Юпітера сприятиме розв'язанню проблем. Тобто члени сім'ї можуть не ладнати або не розуміти один одного, але ці проблеми будуть швидко усувати. Мудрість старших тут відіграє особливу роль, тож до них варто прислухатися. Починаючи з березня вплив Сатурна вимагатиме відмовитися від легковажності у сімейних справах. Малоймовірно, що у 2025 виникнуть якісь значні проблеми, а от Марс надаватиме середню підтримку протягом усього року. Майно. Для Левів рік може принести посередні результати в питаннях, пов'язаних з нерухомістю і будівництвом. Ваші зусилля і працьовитість продовжуватимуть приносити плоди, але уникайте ризику в будь-якій формі. Після березня Сатурн може принести слабкість у низці сфер, а Юпітер, з іншого боку, запропонує сприятливість. Тож вам слід діяти вкрай обережно, якщо ви хочете вгадати з діями, пов'язаними з купівлею землі або будівництвом. Майже аналогічна ситуація і з транспортними засобами. Якщо ваш старий автомобіль ще працює, то розумніше буде заощадити гроші.

До теми Яким буде 2025 рік для Раків: гороскоп для чоловіків обіцяє шалені зміни й неймовірні можливості

Отже, чи буде 2025 рік позитивним для Левів? Зірки кажуть, що Леви досягнуть успіху вище середнього. Фінансові, професійні та освітні події будуть сприятливими.

Зірки кажуть, що Леви досягнуть успіху вище середнього. Фінансові, професійні та освітні події будуть сприятливими. А від якої зірки очікувати найбільшої допомоги у 2025? Звісно, від нашого Сонця. Воно посприяє великій повазі в суспільстві та міцному фінансовому становищу.

Важливо! Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.