Також ми відчуємо неясний вплив надмірного оптимізму, надмірної впертості та розчарування тим, що ми можемо або не можемо контролювати. А що конкретно впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі.

Дивіться також Ось один простий трюк, щоб миттєво підвищити впевненість у собі назавжди

Чоловічий гороскоп на тиждень з 14 і до 20 липня 2025 року: що прогнозують астрологи?

Овен (20 березня – 19 квітня).

Ви завжди знаєте, що думаєте і відчуваєте, Овни, доки світ не підкидає вам несподіванку. Цього тижня справи, пов'язані з серцем, можуть вийти з-під контролю і залишити вас із питаннями.

Чи стосується це кохання, а чи улюбленої роботи – настав час зробити крок назад і переоцінити свій шлях. А якщо ви хочете відновити зв'язки з кимось, саме зараз час.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Що стосується емоційної стабільності, Тельці, ви, як правило, є скелею, на яку всі можуть покластися. Особливо це стосується сім'ї.

Однак з'явиться щось, що змусить вас усвідомити, що не все є таким, як здається, у стосунках з сім'єю або у питаннях нерухомості. Зробіть глибокий вдих і знайте, що на розв'язання цього питання може знадобитися навіть кілька тижнів.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Цього тижня, Близнюки, ви можете відчути, ніби з-під вас витягнули килим і ви впали на землю, бо земля втекла з-під ніг. Все ваше життя може здаватися трохи заплутаним, і ви можете буквально відчувати, що ви та інші люди розмовляєте абсолютно різними мовами.

Це час проявити додаткову терплячість у спілкуванні. З іншого боку, ви можете відновити зв'язки з другом або родичем.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Ви часто маєте щасливу руку у фінансових справах, Раки, оскільки вмієте проявляти терпіння і помірність, коли це потрібно. Однак цього тижня, схоже, фінансові питання потребуватимуть серйозного перегляду.

Щоб усе налагодити, може знадобитися місяць. З іншого боку, якщо ви хочете повернутися до старого джерела доходу або клієнта, або переглянути свій бюджет, зірки вам сприятимуть.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Весь світ навколо вас змінюється, Леви, і ви можете відчувати, що потрапили у круговерть. Ви можете не знати, що є вгорі, внизу, ліворуч чи праворуч. Це не кара Всесвіту, навпаки, він дає вам можливість переглянути свій шлях уперед.

Ви можете виявити, що в цей час ви особливо схильні до роздумів – згадуєте людей або ситуації з минулого, або відновлюєте з ними зв'язки. Ви можете змінити курс і відкрити для себе кращі шляхи, навіть якщо для цього доведеться зробити п'ять кроків назад.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Всесвіт може здаватися вам світом мрій, оскільки ви не впевнені, який шлях є найкращим, Діви. Ситуації з минулого можуть знову постати перед вами. Ви також можете відчувати, що ваша тривога і розчарування трохи виходять за межі норми, тому зараз може бути хороший час, щоб поговорити про це з надійною людиною.

Нарешті, зараз може з'явитися таємниця – можливо, ваша або іншої людини. Поводьтеся з нею обережно.

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

Варто знати 8 фраз розумних чоловіків, які зроблять вас найкращим співрозмовником

Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Цього тижня вам, Терези, може пощастити трохи більше, ніж іншим, і це може бути дуже весело. Можливо, ви знову зустрінетеся зі старими друзями або знайомими, які будуть дуже раді вас бачити. Якщо у вас є хтось, з ким ви хочете зустрітися, це може бути чудовий час, щоб зв'язатися з цією людиною.

Ця енергія може навіть змусити вас по-іншому подивитися на друга або колишню. Нарешті, схоже, вам доведеться переглянути план дій щодо однієї зі своїх цілей.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

Цього тижня Всесвіт грає з вами в ігри, Скорпіони, особливо в питаннях кар'єри, публічного іміджу або ситуацій, пов'язаних з владою. Хоча ви маєте енергію для нових починань, можливо, краще повернутися до минулих проєктів і планів і переглянути свій підхід до них.

Якщо ви зараз починаєте щось нове, це не матиме очікуваного відгуку, і ви будете думати, чому так. Зрештою, це чудовий час для розробки стратегії, але не для дій.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

Усі, здається, метушаться цього тижня, Стрільці, але ви можете сидіти й спостерігати, як розгортається хаос. Ви помітите уповільнення темпу або певну плутанину, і можете виявити, що найкращим планом дій буде зробити крок назад і жити моментом.

Якщо ви хочете переглянути свою стратегію щодо будь-якої з тем, ви можете це зробити та в результаті вийти вперед. Загалом, не переймайтеся дрібницями й дозвольте собі трохи розважитися.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

У вашому житті, Козероги, здається, панує відчуття плутанини, і, схоже, до цього причетна ще якась людина. Це може стосуватися фінансів, інтимних стосунків, довіри або вразливості. Наприклад, ви можете виявити, що деякі великі ресурси, на які ви розраховували, затримуються або не надходять.

Проблеми з довірою та таємниці починають викликати приховане напруження у стосунках з кимось важливим для вас. Найкраще поводитися з цим обережно, а не реагувати імпульсивно.

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Присвячуйте більше уваги важливим стосункам, Водолії, особливо одній важливій людині – в бізнесі або коханні. Але раптом ви можете відчути, що цього тижня все виходить з-під контролю. Наприклад, якщо ви працювали над проєктом у тандемі з кимось, то можете виявити, що більше не на одній хвилі.

Експартнери та люди з минулого, ймовірно, знову з'являться зараз – фізично або у ваших думках. Якщо є хтось, з ким ви хочете зустрітися, не зволікайте.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Життя для вас складалося краще, Риби, але, здається, щось не так у балансі між роботою та особистим життям. Ви можете відчувати бажання кинути все і кудись піти, ігнорувати роботу і використати відпустку, оскільки продуктивність, рутина, обов'язки, робочі проєкти або колеги здаються вам важчими, ніж зазвичай.

Якщо зможете, варто проявити терпіння або переглянути свої плани.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik