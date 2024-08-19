Також Уран, планета хаосу, підкидатиме сюрпризи та несподівані новини. Люди відчуватимуть деяку розсіяність – але тільки до 24 серпня, коли настане наш святковий і піднесений день.

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Читайте далі на Gentelman 24 свій тижневий гороскоп, щоб дізнатися, які проєкти, плани й цілі можуть потребувати серйозного коригування. А які можна лише супроводжувати задоволеним поглядом.

Що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку: чоловічий гороскоп на тиждень

Овен (21 березня – 19 квітня). Повний місяць може змусити вас зустріти певні важкі істини, пов'язані з дружбою, вашими спільнотами або навіть метою, до якої ви довго йшли. Цього тижня ви, ймовірно, відчуєте потребу в спілкуванні, але можете зрозуміти, що хтось, кому ви довіряли, насправді не прикриває вашу спину. Хтось за лаштунками може працювати проти вас, ваших ідей, проєктів чи контрактів, і вам потрібно буде швидко відшкодувати збитки. Якщо ви станете на свій захист і докладете більше зусиль, то зможете перемогти.

Повний місяць може змусити вас зустріти певні важкі істини, пов'язані з дружбою, вашими спільнотами або навіть метою, до якої ви довго йшли. Цього тижня ви, ймовірно, відчуєте потребу в спілкуванні, але можете зрозуміти, що хтось, кому ви довіряли, насправді не прикриває вашу спину. Хтось за лаштунками може працювати проти вас, ваших ідей, проєктів чи контрактів, і вам потрібно буде швидко відшкодувати збитки. Якщо ви станете на свій захист і докладете більше зусиль, то зможете перемогти. Телець (20 квітня – 20 травня). Цього тижня ваш розум глибоко зосереджений на професійному світі, амбіціях і кар'єрі. Можуть надійти радісні новини про підвищення, вигідну пропозицію про роботу або інші можливості, але в цей час, можливо, доведеться взяти на себе відповідальність і докласти більше зусиль, щоб довести свою спроможність. З іншого боку, ситуації з грошима можуть бути неспокійними, особливо якщо вони стосуються друзів або мети, до якої ви довго йшли. Наприклад, ви можете дізнатися, що друг не збирається повертати вам борг.

Цього тижня ваш розум глибоко зосереджений на професійному світі, амбіціях і кар'єрі. Можуть надійти радісні новини про підвищення, вигідну пропозицію про роботу або інші можливості, але в цей час, можливо, доведеться взяти на себе відповідальність і докласти більше зусиль, щоб довести свою спроможність. З іншого боку, ситуації з грошима можуть бути неспокійними, особливо якщо вони стосуються друзів або мети, до якої ви довго йшли. Наприклад, ви можете дізнатися, що друг не збирається повертати вам борг. Близнюки (21 травня – 20 червня). Цього тижня ви, швидше за все, відчуєте приплив ентузіазму, щоб струснути ситуацію і ступити на нову територію, але на цьому шляху ви можете мати перешкоди. Цього тижня ви можете виявити, що ставите під сумнів свої плани й переконання. Поїздки, юридичні питання, спроби, пов'язані з комунікацією, можуть вибити вас з колії. З іншого боку, ви явно відчуваєте потребу в розширенні, зростанні й нових починаннях, але, схоже, на ваші плечі ляже новий тягар у кар'єрі. Наприклад, ви можете потонути в проєктах або мати конфлікт із начальством.

Цього тижня ви, швидше за все, відчуєте приплив ентузіазму, щоб струснути ситуацію і ступити на нову територію, але на цьому шляху ви можете мати перешкоди. Цього тижня ви можете виявити, що ставите під сумнів свої плани й переконання. Поїздки, юридичні питання, спроби, пов'язані з комунікацією, можуть вибити вас з колії. З іншого боку, ви явно відчуваєте потребу в розширенні, зростанні й нових починаннях, але, схоже, на ваші плечі ляже новий тягар у кар'єрі. Наприклад, ви можете потонути в проєктах або мати конфлікт із начальством. Рак (21 червня – 22 липня). Пливіть за течією. Місяць зазвичай спонукає вас замислитися над стосунками, тож, сподіваємося, цього разу він зблизить вас із кимось важливим. Ви можете пережити або дізнатися, що прямуєте до розставання. З іншого боку, це може зосередити вашу увагу на грошах, активах, інвестиціях або вигодах. Наприклад, ви можете виявити щось на кшталт спадщини. Також цього тижня хтось або щось за лаштунками може спробувати вас обмежити, тому прислухайтеся до своєї інтуїції – особливо щодо того, хто і що це може бути.

Пливіть за течією. Місяць зазвичай спонукає вас замислитися над стосунками, тож, сподіваємося, цього разу він зблизить вас із кимось важливим. Ви можете пережити або дізнатися, що прямуєте до розставання. З іншого боку, це може зосередити вашу увагу на грошах, активах, інвестиціях або вигодах. Наприклад, ви можете виявити щось на кшталт спадщини. Також цього тижня хтось або щось за лаштунками може спробувати вас обмежити, тому прислухайтеся до своєї інтуїції – особливо щодо того, хто і що це може бути. Лев (23 липня – 22 серпня). Тиждень може стати для вас одним з найважчих у місяці. Але головне – зробити все можливе, щоб залишатися оптимістами. З іншого боку, тиждень може принести радісні новини про стосунки, але й підлити масла у вогонь. З терпінням і співчуттям ви пройдете через це, особливо якщо ви глибоко дбаєте про свою пару. Ви можете помітити й труднощі в дружбі, соціальному колі та грошах. Тому не позичайте комусь гроші зараз. Якщо ви шукали фінансування для важливого проєкту або мети, в цей час може бути складніше цього досягти.

Тиждень може стати для вас одним з найважчих у місяці. Але головне – зробити все можливе, щоб залишатися оптимістами. З іншого боку, тиждень може принести радісні новини про стосунки, але й підлити масла у вогонь. З терпінням і співчуттям ви пройдете через це, особливо якщо ви глибоко дбаєте про свою пару. Ви можете помітити й труднощі в дружбі, соціальному колі та грошах. Тому не позичайте комусь гроші зараз. Якщо ви шукали фінансування для важливого проєкту або мети, в цей час може бути складніше цього досягти. Діва (23 серпня – 22 вересня). Цього тижня починається сезон днів народження, тож Місяць, безсумнівно, поставить вас в центр уваги. Однак до того, як це станеться, ви матимете справу з раптовими змінами, які змусять вас хвилюватися і думати, як запобігти негативним наслідкам. Не дозволяйте тривозі взяти над вами гору, а спробуйте пережити стрес і зосередитися на рішеннях. Не турбуйтеся про те, що ви можете контролювати, а що ні. Тиждень також демонструє конфлікт між кар'єрою, іміджем і амбіціями – чи то в бізнесі, чи то в коханні.

Люди відчуватимуть деяку розсіяність на цьому тижні – але тільки до 24 серпня / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). Це важливий тиждень, ви відчуєте себе на висоті. Місяць підкреслює ваші пристрасті, романтичне життя, дітей і справжнє почуття радості. Це сприятливий час для закоханості, пошуку другої половинки або зближення з коханою людиною. Проте ви можете зустрітися з проблемами, пов'язаними з однією з цих тем. Наприклад, кохана людина може спричинити вибухонебезпечну сварку, або ж ви почуєте поганий відгук про когось із ваших дітей. Та ви зможете з цим впоратися, і це не буде кінцем світу. Тиждень також вимагає від вас гнучкості в питаннях, пов'язаних з роботою та грошима.

Це важливий тиждень, ви відчуєте себе на висоті. Місяць підкреслює ваші пристрасті, романтичне життя, дітей і справжнє почуття радості. Це сприятливий час для закоханості, пошуку другої половинки або зближення з коханою людиною. Проте ви можете зустрітися з проблемами, пов'язаними з однією з цих тем. Наприклад, кохана людина може спричинити вибухонебезпечну сварку, або ж ви почуєте поганий відгук про когось із ваших дітей. Та ви зможете з цим впоратися, і це не буде кінцем світу. Тиждень також вимагає від вас гнучкості в питаннях, пов'язаних з роботою та грошима. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). На цьому тижні ви будете потирати скроні. Основна увага буде зосереджена на домі, сім'ї, побутовому житті або нерухомості. Можливий переїзд або ситуація, в якій ви повинні заступитися за когось із ваших близьких. На жаль, ви можете побачити, що щось не вдається. У парі ви можете помітити, що іскра та близькість вже не такі, як раніше. Ви також можете відчувати роздратування через те, що ваша кохана людина витрачає гроші не так, як ви вважаєте за потрібне. Загалом – грошей може не вистачати. Але видихайте – це все пройде.

На цьому тижні ви будете потирати скроні. Основна увага буде зосереджена на домі, сім'ї, побутовому житті або нерухомості. Можливий переїзд або ситуація, в якій ви повинні заступитися за когось із ваших близьких. На жаль, ви можете побачити, що щось не вдається. У парі ви можете помітити, що іскра та близькість вже не такі, як раніше. Ви також можете відчувати роздратування через те, що ваша кохана людина витрачає гроші не так, як ви вважаєте за потрібне. Загалом – грошей може не вистачати. Але видихайте – це все пройде. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Ви є маленьким талісманом удачі для себе та інших, але цей тиждень доведе вашу удачу до межі! Місяць прогнозує проблеми, пов'язані з інтелектуальними та комунікаційними проєктами, контрактами або подорожами. Наприклад, ви можете дебютувати з пропозицією – але її не сприймуть. Контракт, про який ви вели переговори, також може не мати тих умов, на які ви сподівалися. Ви також можете зустріти перешкоди, пов'язані з домом, сім'єю та побутом, які стосуються вашого розпорядку дня. Наприклад, ви можете помітити, що вдома панує напруга, тому що ви завалені роботою.

Ви є маленьким талісманом удачі для себе та інших, але цей тиждень доведе вашу удачу до межі! Місяць прогнозує проблеми, пов'язані з інтелектуальними та комунікаційними проєктами, контрактами або подорожами. Наприклад, ви можете дебютувати з пропозицією – але її не сприймуть. Контракт, про який ви вели переговори, також може не мати тих умов, на які ви сподівалися. Ви також можете зустріти перешкоди, пов'язані з домом, сім'єю та побутом, які стосуються вашого розпорядку дня. Наприклад, ви можете помітити, що вдома панує напруга, тому що ви завалені роботою. Козеріг (22 грудня – 19 січня). Тиждень підкине вам несподіванок. На щастя, ви винахідливий та наполегливий! Місяць цього тижня висвітлює ваші доходи й робот, це може сигналізувати про підвищення зарплати, вигідного клієнта або пропозицію роботи. Однак планети трохи в протилежному розташуванні, що може означати кінець потоку доходів або дуже великі витрати. Тому переконайтеся, що ваші витрати в цей час не будуть значними. Також ви побачите деякі проблеми в питаннях зайнятості. Залученість в новий проєкт може не спрацювати з колегами або робочими обов'язками так, як ви сподівалися.

Тиждень підкине вам несподіванок. На щастя, ви винахідливий та наполегливий! Місяць цього тижня висвітлює ваші доходи й робот, це може сигналізувати про підвищення зарплати, вигідного клієнта або пропозицію роботи. Однак планети трохи в протилежному розташуванні, що може означати кінець потоку доходів або дуже великі витрати. Тому переконайтеся, що ваші витрати в цей час не будуть значними. Також ви побачите деякі проблеми в питаннях зайнятості. Залученість в новий проєкт може не спрацювати з колегами або робочими обов'язками так, як ви сподівалися. Водолій (20 січня – 18 лютого). На вас чекає один із найважливіших тижнів року. З цим Місяцем ви зможете керувати ситуацією і моментом. Однак цей Місяць досить примхливий і може принести вам потрясіння, несподіванки та бурхливу погоду. Можливо, цього тижня краще буде залягти на дно, розслабитися і зробити крок назад, аніж вперто бігти вперед. Окремо слід зазначити, що ви також можете помітити напруженість навколо грошей або ресурсів, особливо щодо коханої людини або пристрасного бажання, яке ви сподівалися реалізувати.

На вас чекає один із найважливіших тижнів року. З цим Місяцем ви зможете керувати ситуацією і моментом. Однак цей Місяць досить примхливий і може принести вам потрясіння, несподіванки та бурхливу погоду. Можливо, цього тижня краще буде залягти на дно, розслабитися і зробити крок назад, аніж вперто бігти вперед. Окремо слід зазначити, що ви також можете помітити напруженість навколо грошей або ресурсів, особливо щодо коханої людини або пристрасного бажання, яке ви сподівалися реалізувати. Риби (19 лютого – 20 березня). Вам може здатися, що ви перебуваєте на вітрильнику посеред шторму. Але не хвилюйтеся, це пройде. Місяць цього тижня підкреслює вашу потребу в усамітненні, відпочинку і закритості. Хтось за лаштунками або ситуація з вашого минулого може працювати проти вас, усупереч вашому бажанню рухатися вперед і будувати життя своєї мрії. Однак не проклинайте зірки, а зверніть увагу на те, що ця ситуація має кармічну природу! Якщо у вас виникають проблеми в сім'ї або побутові проблеми – намагайтеся розв'язувати їх з любов'ю, довірою і співчуттям.

Важливо! Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.