Ми будемо прагнути боротися за те, що відчуваємо сильніше. І з 4 квітня зможемо почати досягати прогресу, закладати підвалини довгострокового успіху. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 31 березня до 6 квітня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Ви виявите, що відчуваєте більш духовний, інтуїтивний зв'язок зі Всесвітом. Це так, ніби ваші почуття та емоції стають більш яскравими та інтенсивними. Однак ця енергія впливатиме по-різному. Дехто може стати більш чутливим та передбачливим, а інші можуть загубитися в ілюзіях. Зробіть все можливе, щоб не втратити відчуття реальності.

Ви виявите, що відчуваєте більш духовний, інтуїтивний зв'язок зі Всесвітом. Це так, ніби ваші почуття та емоції стають більш яскравими та інтенсивними. Однак ця енергія впливатиме по-різному. Дехто може стати більш чутливим та передбачливим, а інші можуть загубитися в ілюзіях. Зробіть все можливе, щоб не втратити відчуття реальності. Телець (19 квітня – 20 травня). Ви можете виявити, що обдаровані більшою інтуїцією, навіть екстрасенсорними здібностями. Звертайте увагу на всі послання, які надходять до вас зі Всесвіту зараз, і ви зможете плавно рухатися вперед, туди, де вам судилося бути.

Ви можете виявити, що обдаровані більшою інтуїцією, навіть екстрасенсорними здібностями. Звертайте увагу на всі послання, які надходять до вас зі Всесвіту зараз, і ви зможете плавно рухатися вперед, туди, де вам судилося бути. Близнюки (20 травня – 20 червня). Люди, яких ви зараз залучите до свого кола спілкування, швидше за все, будуть творчими, духовними та далекоглядними. Але якщо ви залучите не ту компанію, ці люди можуть виявитися оманливими. Головне – бачити їх такими, якими вони є насправді, а не якими вони себе представляють.

Люди, яких ви зараз залучите до свого кола спілкування, швидше за все, будуть творчими, духовними та далекоглядними. Але якщо ви залучите не ту компанію, ці люди можуть виявитися оманливими. Головне – бачити їх такими, якими вони є насправді, а не якими вони себе представляють. Рак (20 червня – 22 липня). Ви відчуєте нову енергію для досягнення ваших професійних цілей на роки. Ви можете виявити, що натхнення до кар'єри або інших довгострокових цілей у вас зараз більше, ніж будь-коли раніше. Але також можете побачити, що ваші амбіції не відповідають вашим цілям. Є ризик загубитися в здогадках, чого в підсумку ви сподіваєтеся досягти.

Ви відчуєте нову енергію для досягнення ваших професійних цілей на роки. Ви можете виявити, що натхнення до кар'єри або інших довгострокових цілей у вас зараз більше, ніж будь-коли раніше. Але також можете побачити, що ваші амбіції не відповідають вашим цілям. Є ризик загубитися в здогадках, чого в підсумку ви сподіваєтеся досягти. Лев (22 липня – 22 серпня). Ви можете виявити, що шукаєте більше істини, філософії або мудрості, ніж будь-коли раніше. Це чудовий період, щоб почати думати про те, як ви можете розширити свою перспективу і бачення життя. Щось у житті може підштовхнути вас до виходу на новий рівень особистих або професійних досягнень.

Ви можете виявити, що шукаєте більше істини, філософії або мудрості, ніж будь-коли раніше. Це чудовий період, щоб почати думати про те, як ви можете розширити свою перспективу і бачення життя. Щось у житті може підштовхнути вас до виходу на новий рівень особистих або професійних досягнень. Діва (22 серпня – 22 вересня). Ви бачите, що стосунки є особливо чарівним, але заплутаним аспектом вашого життя. Варто зараз зосередитися на довірі та інтимності. Ви також будете зосереджені на багатстві, активах та інвестиціях. Або ви інтуїтивно знатимете, як їх примножити – або ж навпаки, будете дуже розгубленими й лише мрітимете про них.

Що Всесвіт приготував для вашого знака Зодіаку – дивіться у цьому чоловічому гороскопі / Фото freepik