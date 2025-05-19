Цей день, а також 24 травня – вдалі для довгострокового планування, а 22 травня – один з найкращих днів для романтики. Хай там як, а цей гороскоп від People на 24 Каналі допоможе зрозуміти чоловікам усіх знаків Зодіаку, як найкраще організувати свій тиждень.
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Чоловічий гороскоп на тиждень з 19 до 25 травня 2025 року
Овен (20 березня – 19 квітня).
- Для вас, Овни, зірки мають трохи енергії, і її вистачить на кілька тижнів. Можливо, ви помітите прискорення темпу ваших повсякденних справ, налагодження зв'язків з друзями, сусідами чи родичами.
- Вам пощастить і в реалізації ваших ідей. Дехто з вас, можливо, стане більш залученим до спілкування чи інтелектуальної діяльності. Можливо, доведеться подорожувати.
Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik
Телець (19 квітня – 20 травня).
- Тельці, ви відчуєте до себе прихильність зірок! Дехто з вас здобуде нову роботу, підвищить свою зарплату або в інший спосіб відчує різкий стрибок у доходах. Інші знайдуть здатність залучати у своє життя більше особливих речей.
- Удача посміхається вам та вашим грошам, тож це вирішальний період для стратегічного підходу до того, як заробити та заощадити більше. Не пропустіть цей час даремно!
Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik
Близнюки (20 травня – 20 червня).
- Близнюки, ви зараз у періоді великого везіння і можливостей. Ймовірні багато нових починань в особистому чи професійному житті.
- Однак зауважте, що незабаром зірки змістяться, тож якщо є ще якісь насіння, які ви хотіли б посіяти у своєму житті та відправити у Всесвіт – то зараз саме час. Використовуйте свій космічний потенціал зараз, поки благословення можуть матеріалізуватися для вас.
Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik
Рак (20 червня – 22 липня).
- Життя, ймовірно, здається вам трохи туманним і повільним, Раки. Можливо, ви відчуєте, що мало що відбувалося в особистому чи професійному плані. Це не покарання з боку Всесвіту, а радше привід замислитися, де ви були та куди маєте рухатися далі.
- Зосередьтеся на зціленні, очищенні, звільненні та русі вперед від будь-кого і будь-чого, що вас стримує. І незабаром розпочнеться нова глава вашого життя!
Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik
Лев (22 липня – 22 серпня).
- Леве, ви відчуваєте додаткове сяйво популярності. Ймовірні відвідини багатьох заходів та розширення вашої соціальної мережі, а також можлива зустріч спорідненої душі. Дехто з вас, можливо, побачить двері до однієї з найбільших надій і мрій вашого серця.
- А проте цей золотий період триватиме лише кілька тижнів, тож не втрачайте часу і зробіть усе можливе, щоб досягти вищого рівня щастя.
Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik
Діва (22 серпня – 22 вересня).
- У вас зараз більше можливостей у професійній сфері та амбіціях, Діви. Можливо, ви будете в центрі уваги, влаштуєтеся на нову роботу або розпочнете кар'єру в новому напрямку.
- Додаткова удача буде на вашому боці, тож зараз саме час поквапитися і заручитися прихильністю тих, хто може допомогти вам досягти поставлених цілей. У наступні тижні у вас буде не так багато можливостей у професійному плані.
Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik
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Терези (22 вересня – 22 жовтня).
- Всесвіт дарує вам пригоди, Терези. Можливо, ви виявите, що рухаєтеся в нових напрямках в особистому або професійному житті.
- На якомусь конкретному рівні вам пощастить в інтелектуальних пошуках, духовному зростанні, подорожах або юридичних справах. Якщо ви хочете зрушити з мертвої точки будь-які справи – дійте зараз.
Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik
Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).
- Скорпіони, ви завжди прагнете піднятися вище, і в вашій душі живе жага до багатства. Приділяйте більше уваги питанням, пов'язаним із великими грошима, з активами, інвестиціями, спадщиною або навіть переглядом вашого соціального пакета.
- Зверніть увагу на борги, кредитні лінії або позики. Якщо ви хочете зробити якісь важливі зміни, поки удача посміхається вам, зробіть зараз.
Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik
Стрілець (22 листопада – 21 грудня).
- Стрільці, вам, мабуть, найбільше пощастило з зірками для цього тижня, і їхня енергія сяятиме для вас ще близько трьох тижнів. Тому вкрай важливо знайти шляхи для розвитку особистих або професійних відносин саме зараз.
- І хто вже в союзі, і самотнім може пощастити знайти когось із потенціалом для довготривалих стосунків – бізнесових чи романтичних. Працюючи в тандемі з кимось, ви зможете піти набагато далі в цей час.
Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik
Козеріг (21 грудня – 19 січня).
- Цілком ймовірно, Козероги, що це буде для вас час шліфування і прогресу в багатьох сферах. Ваші звички, обов'язки та робота можуть щасливо змінитися на краще.
- Якщо зараз хочете зробити якісь приємні зміни, скористайтеся цим тижнем. Це може бути сприятливий час для пошуку нової роботи або для того, щоб внести корективи у свої заняття фітнесом чи в дієту.
Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik
Водолій (19 січня – 18 лютого).
- Всесвіт налаштований на ваші сердечні бажання, Водолії. Ви відчуваєте дотик любові, спорту, творчості та самовираження. Можливо, у вашому житті з'явиться друга половинка або ви дасте значущі обіцянки коханій людині.
- Цю енергію ви зможете використовувати лише протягом трьох тижнів, тому зробіть все можливе, щоб зробити ці теми пріоритетними у своєму житті зараз.
Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik
Риби (18 лютого – 20 березня).
- Зірки несуть особливе сяйво у ваш дім, сім'ю, нерухомість або домашнє життя, Риби. Наприклад, ви можете переїхати, зробити ремонт або відчути більше спокою у своєму просторі.
- Хтось, можливо, зблизиться зі своїми рідними. Космос несе додаткову удачу в цих питаннях, тож скористайтеся нею. Важливо почати діяти за своїми планами вже зараз.