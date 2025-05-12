Головною подією тижня буде Квітковий Місяць – повня у Скорпіоні 12 травня. Його енергія буде надзвичайно інтенсивною, змушуючи нас поглянути на тіньові сторони себе та інших, а також на наші бажання, пристрасті та одержимості.