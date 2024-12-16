За правильного заточування хороший ніж більше схожий на світловий меч, бо легко ковзає крізь все. Як перевірити якість заточування – пише 24 Канал із посиланням на Art of Manliness.
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Перевіряємо гостроту ножа газетою
Отже, добре відточений ніж – це круто. Але не тільки!
Правильно заточений ніж також набагато безпечніший. Гостра кромка вашого ножа означає, що вам не потрібно буде сильно натискати на нього, щоб зробити поріз. А це означає більший контроль.
Тож як визначити, чи відповідає ваш ніж шкалі гостроти? Для цього вам знадобиться лише газета (хоча зараз і такий час, що її може бути важко знайти).
Як за допомогою газети перевірити гостроту ножа? / Ілюстрація Art of Manliness
Тест для початківців – скибочка.
- Тримайте шматок газети під кутом 45 градусів.
- Покладіть вістря ножа на край газети під невеликим кутом.
- Розріжте газету. Ніж має вгризатися в папір, а потім ковзати.
- Якщо він проскакує або рветься, поверніться до заточування.
- Зробіть ще кілька зрізів, використовуючи щоразу іншу частину леза.
Офісний тест – філе.
- Візьміть ніж обома руками й розташуйте лезо під невеликим кутом до літер на сторінці.
- Спробуйте відрізати газетний папір, не прорізавши його наскрізь.
- Якщо вам це вдасться, то ви маєте відмінну кромку.