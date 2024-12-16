При правильной заточке хороший нож больше похож на световой меч, потому что легко скользит сквозь все. Как проверить качество заточки – пишет 24 Канал со ссылкой на Art of Manliness.
Смотрите также Календарь рыбака на 2025 год: в какие дни категорически не стоит прикасаться к удочке
Проверяем остроту ножа газетой
Итак, хорошо отточенный нож – это круто. Но не только!
Правильно заточенный нож также намного безопаснее. Острая кромка вашего ножа означает, что вам не нужно будет сильно нажимать на него, чтобы сделать порез. А это означает больший контроль.
Так как определить, соответствует ли ваш нож шкале остроты? Для этого вам понадобится только газета (хотя сейчас и такое время, что ее может быть трудно найти).
Как с помощью газеты проверить остроту ножа? / Иллюстрация Art of Manliness
Тест для начинающих – ломтик.
- Держите кусок газеты под углом 45 градусов.
- Положите острие ножа на край газеты под небольшим углом на краю газеты.
- Разрежьте газету. Нож должен вгрызаться в бумагу, а затем скользить.
- Если он проскакивает или рвется, вернитесь к заточке.
- Сделайте еще несколько срезов, используя каждый раз другую часть лезвия.
Офисный тест – филе.
- Возьмите нож обеими руками и расположите лезвие под небольшим углом к буквам на странице.
- Попробуйте отрезать газетную бумагу, не прорезав ее насквозь.
- Если вам это удастся, то вы получили отличную кромку.