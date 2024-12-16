При правильной заточке хороший нож больше похож на световой меч, потому что легко скользит сквозь все. Как проверить качество заточки – пишет 24 Канал со ссылкой на Art of Manliness.

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Проверяем остроту ножа газетой

Итак, хорошо отточенный нож – это круто. Но не только!

Правильно заточенный нож также намного безопаснее. Острая кромка вашего ножа означает, что вам не нужно будет сильно нажимать на него, чтобы сделать порез. А это означает больший контроль.

Так как определить, соответствует ли ваш нож шкале остроты? Для этого вам понадобится только газета (хотя сейчас и такое время, что ее может быть трудно найти).

Как с помощью газеты проверить остроту ножа? / Иллюстрация Art of Manliness

Тест для начинающих – ломтик.

Держите кусок газеты под углом 45 градусов.

Положите острие ножа на край газеты под небольшим углом на краю газеты.

Разрежьте газету. Нож должен вгрызаться в бумагу, а затем скользить.

Если он проскакивает или рвется, вернитесь к заточке.

Сделайте еще несколько срезов, используя каждый раз другую часть лезвия.

Офисный тест – филе.