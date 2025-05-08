Це крем для зволоження обличчя. Перша думка – що шкіра після нього буде пахнути свіжорозлитим пивом. Чи дійсно це так, напише 24 Канал завдяки GQ.

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Heineken випустив зволожуючий крем із пивними інгредієнтами

Heineken випустив крем для обличчя, і хоча це звучить божевільно, ми не жартуємо. Пивний гігант вирішив поекспериментувати з іншими ринками. Хороша новина в тому, що шкіра після нього не буде пахнути пивом. І ви не сп'янієте від розмазування його по обличчю (хоча, мабуть, хтось хотів би іншого).

Але навіщо найвідоміше у світі пиво випустило зволожуючий крем? Насправді Heineken не вперше у своїх маркетингових кампаніях вдається до винахідливості та дотепності. Торік компанія об'єдналася з Nokia та брендом вуличного одягу Bodega, щоб запустити The Boring Phone – ретро-телефон з прозорим дизайном та базовими функціями. Метою заявляли підвищити обізнаність про небезпеку соціальних мереж і сприяти більш органічному спілкуванню між людьми.

У наші дні кожна нова кампанія, щоб охопити ширшу аудиторію, має бути смішна або шокуюча. Тоді є шанс стати вірусною в соціальних мережах. Тож і зараз Heineken позиціює новий крем завдяки певним інгредієнтам, запозиченим із пива – це хміль і дріжджі. Кажуть, вони є дуже корисними для шкіри.

Нова бляшанка Heineken містить не пиво, а засіб для шкіри / Фото Heineken

Окрім того, крем Heineken має на меті показати німецький бренд символом стилю життя, а не просто алкогольних напоїв.

Heineken Smootheriser не просто слідує останнім тенденціям. Він створює незабутнє перехрестя, яке змушує людей говорити, незалежно від того, чи люблять вони пиво, чи догляд за шкірою, чи й те, й інше,

– каже глобальний директор компанії Набіл Насер.

Зрештою, такий "чоловічий" бренд, як Heineken, міг би допомогти зламати стереотипи, які ми все ще зустрічаємо серед чоловіків, коли мовиться про догляд за шкірою.

Шкода тільки, що поки що за цим кремом довелося б їхати до Камбоджі або Тайваню. Про його доступність в Європі поки що не відомо, але концепт став вірусним – тож ми мали б його скоро побачити наживо.