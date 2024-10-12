А йому тільки 18: хлопець встановив світовий рекорд, підкоривши всі 14 найвищих вершин

Німа Рінджі Шерпа – непальський підліток, який став світовою знаменитістю. Адже він встановив неймовірний світовий рекорд – став наймолодшим альпіністом, який підкорив 14 найвищих вершин Землі.

Хлопцю тільки 18 років. Щоб зафіксувати рекорд, він піднявся на вершину тибетської гори Шишапангма 9 жовтня, пише BBC.

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Усі восьмитисячники світу підкорилися цьому 18-річному хлопцю

Того дня Німа Рінджі Шерпа долучився до невеликої когорти з кількох десятків людей, які підкорили всі восьмитисячники світу. Це 14 гір, які Міжнародна федерація альпінізму і скелелазіння (UIAA) визнає як такі, що перевищують 8000 метрів над рівнем моря. Усі вони розташовані в Азії, в Гімалайському та Каракорумському хребтах.

Німа почав підійматися на високі гори у 16 років. На непальську гору Манаслу, восьму за висотою у світі, він піднявся, коли склав іспити за 10 клас середньої школи. Усі восьмитисячники хлопець підкорив за 740 днів.

Непальський підліток побив світовий альпіністський рекорд / Фото 14 Peaks Expedition

Звісно, він не був сам – у кожному поході юнака супроводжував його партнер зі сходжень Пасанг Нурбу, також шерпа (це народ, що мешкає у Непалі, Індії та Тибеті). Німа має таку амбіцію у житті – зруйнувати стереотип про шерпів як про простих помічників, які лише допомагають іноземним альпіністам.

Німа Рінджі Шерпа на одній із вершин у понад 8000 метрів: дивіться відео nimasherpa_official

Рінджі каже, що хоче довести молодому поколінню шерпів, що вони можуть піднятися над стереотипом і реалізувати свій потенціал як спортсмени найвищого рівня, шукачі пригод і творці.

Ми не просто гіди, ми першопрохідці. Нехай це буде закликом до кожного шерпи побачити гідність у нашій роботі, силу в нашій спадщині та безмежні можливості в нашому майбутньому,

– сказав хлопець після встановлення рекорду.

Сам Німа Рінджі походить з родини альпіністів-рекордсменів, які зараз керують Seven Summit Treks – найбільшою в Непалі експедиційною компанією.

У Департаменті туризму Непалу підтвердили, що Німа Рінджі встановив рекорд. Попереднім рекордсменом також був непальський альпініст Мінгма Г'ябу Шерпа, який зробив це у 2019 році, але йому було тоді 30 років.