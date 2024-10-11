Доктор Джуліан Де Сілва, пластичний хірург, використав грецьку золоту пропорцію краси. З її допомогою він визначив 10 найкрасивіших чоловіків у світі, згідно з науковими дослідженнями, пише The New York Post.

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На нас може очікувати найкрасивіший Джеймс Бонд

Ці абсолютно нові методи комп'ютерного картографування дозволяють нам розгадати деякі таємниці того, що робить людину фізично красивою, і ця технологія корисна при плануванні операцій для пацієнтів,

– сказав Де Сільва.

Що таке золотий перетин Золотий перетин – 1,618 : 1 – це давньогрецьке математичне рівняння, яке вважається неспростовним мірилом справжньої краси, і чим ближче структура вашого обличчя до цих чисел, тим ви красивіші.

Де Сілва, який керує Центром передової косметичної та пластичної хірургії обличчя в Лондоні, у своєму аналізі дійшов висновку, що Аарон Тейлор-Джонсон з наукової точки зору – найкрасивіший чоловік на Землі.

34-річний актор, про якого ходять чутки, що він може стати наступним Джеймсом Бондом, очолив список з майже ідеальним результатом 93,04%.

Тейлор-Джонсон найкрасивіший чоловік на Землі / Фото з інстаграму Тейлора-Джонсона

Аарон був явним переможцем, коли всі елементи обличчя були виміряні на предмет фізичної досконалості,

– підкреслив Де Сілва.

Він пояснив, що робить Тейлора-Джонсона "таким винятковим" його загальна форма обличчя, яка "лише на 0,8% не дотягує до ідеалу" з результатом 99,2%. Ширина і довжина його носа також "майже ідеальні" – 98,8%.

"У нього також гарно виліплене підборіддя, яке було оцінене на 95%, – пояснив Де Сільва. – Всі його показники були дійсно високими, за винятком відстані між очима (89%), проміжку між носом і губами (89,6%) і губ (86%)".

Якщо Тейлор-Джонсон стане наступним агентом 007, це зробить його "найкрасивішим Джеймсом Бондом в історії цієї ролі", як стверджують науковці.

Аарон з результатом 93,04% значно випереджає Шона Коннері, який посідає друге місце з 89,2%, Роджера Мура на третьому з 88,8% і Деніела Крейга на останньому місці – за Джорджем Лезенбі – з 84,2%.

На другому місці 32-річний Люсьєн Лавісконт, зірка "Емілі в Парижі", з результатом 92,41% – і у нього найвищий бал за довжину і ширину обличчя – 99,1%. Він очолив рейтинг за "губи гарної форми" – 97,4%, хоча йому і знизили оцінку за проміжок між носом і верхньою губою.

Третім найкрасивішим чоловіком у світі став 28-річний Пол Мескаль з результатом 92,38%. Він отримав найвищий бал за своє квадратне підборіддя – 98,6%, а за тонкі губи – лише 82%.

На четвертому місці – 38-річний Роберт Паттінсон з 92,15%. Де Сілва зазначив, що серцеїд із "Сутінків" "увійшов до п'ятірки лідерів майже у всіх категоріях, тому що у нього класичні риси обличчя і чудова точена щелепа. Єдиний бал нижче середнього він отримав за губи, які трохи тонкі і плоскі".

Роберт Паттінсон посів четверту сходинку / Фото з інстаграму Паттінсона

Британський актор Джек Лоуден, 34 роки, посів п'яте місце з результатом 90,33%. Він отримав найвищий бал за положення очей і посів друге місце за відстань між очима. Зниження балів відбулося через його губи, а також довжину і ширину носа.

"Не важко зрозуміти, чому він справив таке враження своїми глибокими блакитними очима", – сказав Де Сільва про Лоудена.

Джордж Клуні – найстарша зірка в цьому списку, зауважив Де Сілва про шостого найкрасивішого чоловіка у світі. Але він залишається приголомшливо привабливим чоловіком з класичними рисами обличчя.

63-річний Клуні набрав 89,9% через "втрату об'єму обличчя і, неминуче, деяке обвисання навколо очей".

У 63 роки все ще входити в першу десятку – це чудово і свідчить про його неймовірну природну красу,

– додав Де Сілва.

Зірка "Людей Ікс" 34-річний Ніколас Холт посів сьоме місце з результатом 89,84%. Він набрав 95,8% за розріз очей і отримав високі бали у всіх категоріях – окрім загальної форми обличчя, яка отримала 80%.

Ніколас Холт також потрапив до рейтингу / Фото з інстаграму Холта

Чарльз Мелтон, відомий за серіалом "Рівердейл", посів восьме місце з результатом 88,46%, отримавши високі бали за розріз очей, довжину і ширину обличчя, але отримав низьку оцінку за щілину між носом і верхньою губою.

У нього мати – кореянка, а батько – американець, і це змішане походження надає йому особливо яскравої зовнішності,

– зазначив де Сілва.

На дев'ятому місці опинився Ідріс Ельба із загальним результатом 87,94% – але він отримав найвищу оцінку за відстань між очима – 98,9%.

"Красиво виліплене підборіддя" Ельби трохи не дотягнуло до першого місця з результатом 98,5%, і він був знижений через форму носа.

"У свої 52 роки Ідріс є третім найстаршим чоловіком у списку, але він демонструє мало ознак старіння і перебуває у чудовій формі", – додав Де Сілва.

Нарешті, на десятому місці опинився Шах Рукх Хан, 58-річний "король Боллівуду", який набрав загалом 86,76% і отримав дуже високі бали за свої губи і квадратне підборіддя, але був знижений через форму носа.

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Де Сілва сказав, що "король Боллівуду" був однією з найбільших зірок Індії протягом останніх трьох десятиліть. Він все ще вражає у свої 58 років і чудово старіє.