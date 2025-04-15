У 71 рік чоловік тренується 40 годин на тиждень і утримує топову фізичну форму: ось його історія

Хорхе Шимабукуро вдався до фізичної активності, зокрема до бігу, щоб втекти від депресії. Нині він надихає тисячі людей у соціальних мережах своєю неймовірною фізичною формою у понад 70 років.

За історією Шимабукуро стежать близько 80 000 підписників в інстаграмі. Нумо простежимо й ми на 24 Каналі завдяки GQ, який шлях пройшов цей неймовірний чоловік.

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Він почав займатися спортом із відчаю, нині ж надихає тисячі людей: історія Хорхе Шимабукуро

Хорхе Шимабукуро дивує своєю молодою зовнішністю та інтенсивними тренуваннями. І ніхто не скаже, що йому 71 рік на вигляд. Хорхе каже, що фізична активність змінила і врятувала його життя.

У 2002 році нині пенсіонер відчув нищівний удар – втрату дружини під час пограбування в Сан-Паулу. Трагедія занурила його в депресію, і він почав практикувати біг, щоб втекти від неї.

У мене було двоє дітей, я повинен був бути сильним. Я почав бігати, і мені було добре, коли я був дуже втомлений, задихався, на межі своїх можливостей, аж до того, що мене нудило,

– розповідав Хорхе.

Одного разу під час пробіжки йому довелося лягти, щоб прийти до тями від нудоти. У той момент він вирішив, що повинен жити добре, а не продовжувати погано ставитися до себе. Та відтоді почав бігати більш помірно і брати участь у вуличних забігах.

Йому 71, і він виконує вправи, які не можуть іноді зробити й молодші: дивіться відео jorge.shimabukuro.5

На одному з таких він познайомився з жінкою, що стала його другою дружиною. А та заохотила його почати займатися бодибілдингом. Він займається вже 10 років і ніколи не припиняє тренуватися. Єдине, що змінилося – чоловік почав випускати відео в соціальних мережах.

Я роблю деякі вправи, які багато людей мого віку не можуть робити – навіть молодші. Я хочу показати, що ніколи не пізно почати, і що треба починати, поки ти незалежний, поки можеш ходити. Ви повинні зміцнювати свої м'язи, щоб старіти з якісним життям,

– пояснив Шимабукуро.

Зараз Хорхе займається кросфітом з понеділка по суботу, заняття триває годину. Потім він йде в тренажерний зал на 2 години, тренується з обтяженнями з понеділка по п'ятницю.

Хорхе Шимабукуро вже 71 рік, але він щодня займається дуже активним спортом: дивіться відео jorge.shimabukuro.5

Його силові тренування розподілені:

понеділок і четвер – для грудей і рук,

вівторок і п'ятниця – для спини й ніг,

середа – для преса (тут він робить понад 1000 присідань на день),

у суботу після кросфіту він робить лише 300 присідань,

а в неділю разом із дружиною бере участь у вуличних забігах.

Протягом 4 років він також займався самообороною, але залишив через травму коліна. Загалом він тренується майже 40 годин на тиждень.

Хорхе також працює з дієтологом, дотримується здорового меню і стверджує, що дуже дисциплінований у харчуванні. Він не вживає смаженої їжі, газованих напоїв та цукру. Однак робить винятки для особливих випадків, як дні народження чи сімейні вечері. У звичайні дні графік їжі такий: