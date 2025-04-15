В 71 год мужчина тренируется 40 часов в неделю и удерживает топовую физическую форму: вот его история

Хорхе Шимабукуро прибегнул к физической активности, в частности к бегу, чтобы убежать от депрессии. Сейчас он вдохновляет тысячи людей в социальных сетях своей невероятной физической формой в более чем 70 лет.

За историей Шимабукуро следят около 80 000 подписчиков в инстаграме. Давайте проследим и мы на 24 Канале благодаря GQ, какой путь прошел этот невероятный мужчина.

Смотрите также Мужчина носил футболки 5XL, но смог сбросить почти половину своего веса, сделав только одну вещь

Он начал заниматься спортом от отчаяния, сейчас же вдохновляет тысячи людей: история Хорхе Шимабукуро

Хорхе Шимабукуро удивляет своей молодой внешностью и интенсивными тренировками. И никто не скажет, что ему 71 год на вид. Хорхе говорит, что физическая активность изменила и спасла его жизнь.

В 2002 году ныне пенсионер ощутил сокрушительный удар – потерю жены во время ограбления в Сан-Паулу. Трагедия погрузила его в депрессию, и он начал практиковать бег, чтобы убежать от нее.

У меня было двое детей, я должен был быть сильным. Я начал бегать, и мне было хорошо, когда я был очень уставший, задыхался, на пределе своих возможностей, вплоть до того, что меня тошнило,

– рассказывал Хорхе.

Однажды во время пробежки ему пришлось лечь, чтобы прийти в себя от тошноты. В тот момент он решил, что должен жить хорошо, а не продолжать плохо относиться к себе. И с тех пор начал бегать более умеренно и участвовать в уличных забегах.

Ему 71, и он выполняет упражнения, которые не могут иногда сделать и младшие: смотрите видео jorge.shimabukuro.5

На одном из таких он познакомился с женщиной, ставшей его второй женой. А та поощрила его начать заниматься бодибилдингом. Он занимается уже 10 лет и никогда не прекращает тренироваться. Единственное, что изменилось – мужчина начал выпускать видео в социальных сетях.

Я делаю некоторые упражнения, которые многие люди моего возраста не могут делать – даже моложе. Я хочу показать, что никогда не поздно начать, и что надо начинать, пока ты независим, пока можешь ходить. Вы должны укреплять свои мышцы, чтобы стареть с качественной жизнью,

– объяснил Шимабукуро.

Сейчас Хорхе занимается кросфитом с понедельника по субботу, занятие длится час. Затем он идет в тренажерный зал на 2 часа, тренируется с отягощениями с понедельника по пятницу.

Хорхе Шимабукуро уже 71 год, но он ежедневно занимается очень активным спортом: смотрите видео jorge.shimabukuro.5

Его силовые тренировки распределены:

понедельник и четверг – для груди и рук,

вторник и пятница – для спины и ног,

среда – для пресса (здесь он делает более 1000 приседаний в день),

в субботу после кроссфита он делает только 300 приседаний,

а в воскресенье вместе с женой участвует в уличных забегах.

В течение 4 лет он также занимался самообороной, но бросил из-за травмы колена. В общем он тренируется почти 40 часов в неделю.

Хорхе также работает с диетологом, придерживается здорового меню и утверждает, что очень дисциплинирован в питании. Он не употребляет жареной пищи, газированных напитков и сахара. Однако делает исключения для особых случаев, как дни рождения или семейные ужины. В обычные дни график еды такой: